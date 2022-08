Dette skjer i dag

Finansavisen har blant disse sakene torsdag 11. august.

Malaysias konge abdiserte i 2019 etter å ha giftet seg med Miss Moskva. Nå har han kjøpt hytte på en øy i Mandal for 8 millioner kroner.

Planen til Sultan Muhammad er å rive den forfalne hytten, og å bygge mer enn dobbelt så stort med kongelig utsikt.

Nå har det imidlertid dukket opp et problem knyttet til transaksjonen. Megleren har ikke fått oppgjøret på konto, og det er nå gått ti dager over fristen.

---

Magnus Halvorsen, Arne Fredly, Ketil Skorstad og Edvin Austbø har kjøpt storpost i Akastor for over 100 millioner kroner. Selger skal ha vært en tysk forvalter.

Fredrik Sneve ble ikke med på hamstringen. Han var kjent med plasseringen, men har allerede aksjer for 50 millioner i Røkke-selskapet.

Han sier Kjell Inge Røkke bryr seg om selskapet, i motsetning til hva mange tror. Nå er det fullt fokus på å få ut verdier, sier Sneve.

---

Erik Must og barna hadde sitt beste år noensinne i fjor. Inntektene ble doblet til 8,4 milliarder kroner, og årsresultatet ble på hele 5,9 milliarder.

Kjemperesultatet skyldtes kraftig kursoppgang i Arendals Fossekompani, Kongsberg Gruppen og Borregaard.

Etter det enorme resultatet tar Must-familien ut et utbytte på hele 257 millioner kroner.

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om næringsminister Jan Christian Vestres damejakt.

Vestre overser viktige ting. At det i dag ikke er kvinner i 70 prosent av aksjeselskapenes styrer, skyldes ikke mangel på dameinteresse, men det faktum at menn dominerer på eiersiden i små og mellomstore bedrifter.

Vi skjønner at Vestre er redd for å bli kastet om tre år, og at han vil gjøre alt mulig før dette valget. Han har dårlig tid. Det bør ikke mer enn 100.000 selskaper lide for, skriver Hegnar.

---

Finanskalender

Resultat pr. 2. kv.:

BEWi: Kl. 07.00

DNO: Kl. 07.00, webcast kl. 11.00

Hexagon Composites: Kl. 07.00, selskapets lokaler kl. 08.30, webcast

Komplett Bank: Kl. 07.00, Teams kl. 08.30

Mintra Holding: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Nel: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

Sparebanken Møre: Kl. 07.00, Grand Hotel kl. 17.00, webcast

Höegh Autoliners: Kl. 07.30, webcast kl. 08.30