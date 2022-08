Mulig milliardkontrakt mellom Røkke-selskaper

I en børsmelding torsdag fremgår det at Aker Solutions og Subsea 7 har mottatt det de beskriver som betydelige kontrakter fra sAker BP.

Kontraktene innebærer leveranser undervanns-produksjonssystemer. Arbeidet vil starte umiddelbart med de siste leveransene planlagt i førstekvartal 2024.

– Denne kontrakten viser fortsettelsen på vårt langvarige samarbeid med Aker BP og Subsea 7. Avtalen muliggjør at vi kan involvere oss i prosjektet tidlig. Vi ser frem til å samarbeide med Aker BP og Subsea 7, med et fokus på trygg og effektiv drift, skriver visepresident for Aker Solutions subsea-avdeling Maria Peralta.

Subsea 7 melder om at deres kontrakt er på mellom 50 og 150 millioner dollar, mens Aker Solutions skriver i børsmelding om at deres kontrakt er på mellom 500 millioner og 1,5 milliarder kroner.

Trine og Trell

Avtalene er tilknyttet Trine og Trell-feltet. Onsdag overleverte Aker BP sammen med partnerne Lotos og Petoro utbyggingssøknaden (PUD) for Trell & Trine ved Alvheim-feltet til olje- og energiminister Terje Aasland.

Satellittfeltet skal koste rundt 6,0 milliarder og gi anslagsvis 4,3 milliarder i inntekter til staten.

Søknaden markerer starten på en ekstremt hektisk høst, der det er ventet at oljeselskapene vil sende inn en stor bunke med søknader på prosjekter før fristen i oljeskattepakken går ut ved nyttår.