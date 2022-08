I en rapport skriver Carnegie-forvalter Mattias Sjödin at etter en svak juni måned fikk spesielt amerikanske børser en rekyl i juli, som ble den beste måneden for Wall Street siden 2020. Carnegie poengterer at det kan være mange årsaker til oppgangen.

Samtidig skrives det at vi fortsatt er i en situasjon der inflasjonen er høy og sentralbanker vil fortsette å heve styringsrenter. Det menes at markedet regner med en fallende konjunktur utover høsten.

– For børsen blir dette en cocktail, der en kan si at glasset er halvtomt. Konjunkturen forverres, selskapsinntjeninger har nådd en topp og børsen ligger som vanlig seks måneder foran konjunkturen. Vår mening er at man fortsatt skal eksponere seg mot børsen, men helst i en diversifisert portefølje og med et langsiktig perspektiv, skrives det i rapporten.

Over forventningene

I juli kom kvartalsrapporter som slo forventningene som perler på en snor.

I Norge leverte eksempelvis børsgiganten Equinor tall i juli, der selskapet kunne vise til et resultat på 6.760 millioner dollar i årets andre kvartal, opp fra 1.943 millioner dollar i andre kvartal i fjor. Selskapet trappet opp med et kontantutbytte på 0,20 dollar per aksje for andre kvartal, økt ekstraordinært kontantutbytte til 0,50 dollar per aksje for andre og tredje kvartal, og økt tilbakekjøpsprogram til inntil 6.000 millioner dollar, med en tredje transje på rundt 1.830 milliarder.

I andre kvartal kunne også Norsk Hydro melde om nok et rekordkvartal. Selskapet leverte en omsetning på 64,8 milliarder kroner, mot 34,6 milliarder kroner i samme periode året før.

I tillegg mangedoblet lønnsomheten seg, og selskapet fikk et driftsresultat på 15,4 milliarder kroner, opp fra 3 milliarder kroner året før. Resultatet før skatt endte på 14,1 milliarder kroner, opp fra snaut 3,4 milliarder kroner i tilsvarende periode i fjor.