Kjøpte leilighet for 17 mill. kroner

Fredrik Solvang har sammen med samboer betalt drøye 17 millioner kroner for en leilighet på Majorstuen i Oslo, ifølge Avisa Oslo.

Leiligheten skal være en del av prestisjeprosjektet som Obos har bygget i Middelthunsgate, og skal inneholde to soverom, to bad og utsikt over Frogner stadion.

– Middelthunet er et prosjekt vi bygger sammen med OBOS, og der har vi en klausul om at det ikke er lov å selge kjøpskontrakten videre før overtagelse. Kjøperen må derfor overta leiligheten før den kan selges, men vi kan se ut fra boligannonser hvordan prisutviklingen har vært, sa konstituert konsernsjef i boligbyggingsselskapet Nordr, Pål Aglen til Finansavisen tidligere i år etter en kraftig prisoppgang.

Nå ser det også ut til at selgeren kan notere seg en kjempegevinst på boligsalget til Solvang. Vedkommende sikret seg leiligheten da salget startet i 2019, og skal da ha betalt rundt 10 prosent av kjøpesummen. Den resterende delen av summen skal ha blitt betalt i mars i år, og vedkommende skal nå ha fått en gevinst på rundt 3,2 millioner kroner, ifølge Avisa Oslo.

Obos-prosjektet har lenge vært omstridt, og fått mye medieoppmerksomhet. Da selskapet la ut en leilighet i prosjektet på 400 kvadratmeter til 97 millioner kroner skapte det store reaksjoner. Styreleder i Obos Roar Egeland sa til NRK i fjor at det ikke vil bli flere boliger til den prisen.