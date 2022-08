Dette er noen av hovedsakene i Finansavisen fredag 12. august

Private barnehager har vært en gullgruve for ekteparet Eli Sævareid og Sigurd Steen Aase fra Haugesund. Nå tømmer de selskapet sitt for 3,4 milliarder kroner etter å ha solgt barnehageeiendommer for over 4,5 milliarder.

Det var det svenske eiendomsselskapet SBB som kjøpte eiendommene, rett før selskapet kollapset på børsen i Stockholm.

Tore Aksel Voldberg har gått inn og ut av Kahoot det seneste året, og for det meste tapt. Men nå har han truffet blink.

Siden midten av juli har han kjøpt seg opp igjen. Ifølge Tekinvestor står han oppført med 6 millioner aksjer i Kahoot, og torsdag steg aksjen hele 26 prosent etter kvartalstall.

Knut Hellandsvik, aksjesjef i DNB Asset Management, mener markedet undervurderer effekten av flere år med for lave investeringer i energisektoren. Han ser fortsatt mange gode kjøpsmuligheter, og trekker spesielt frem Vår Energi.

Andre favoritter er TGS, Neste Oil, Bonheur og Cambi. Kid får derimot tommelen ned.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Jens Stoltenberg og det «grønne batteriet». Går vi ti år tilbake, var det mye snakk om at Norge skulle bli Europas «grønne batteri». Men det var én person som ikke trodde på disse vyene, og det var daværende statsminister Jens Stoltenberg.

Det er bare å innrømme at Stoltenberg var svært så forutseende. God, skriver Hegnar.

Finanskalender

Resultat andre kvartal:

Norbit: Kl. 07:00, hos Pareto Securities kl. 10.00, webcast

Olav Thon Eiendomsselskap: Kl. 07.30, webcast kl. 10.00

SpareBank 1 Østfold Akershus: Kl. 07.30, pres. tirsdag

Sparebanken Sør: Kl. 07.30, Teams kl. 08.30

AKVA Group: Kl. 08.00, DNBs hovedkontor kl. 10.00

Kraft Bank: Kl. 08.00, Teams kl. 08.30

Navamedic: Kl. 08.00, pres. kl. 08.30, webcast

Archer: Kl. 09.00 webcast/tlf

Aprila Bank: Kl. 10.00 webcast

Lea bank: Kl. 10.00 hos SpareBank 1 Markets

Okeanis Eco Tankers: Kl. 13.30 webcast/tlf

Melhus Sparebank, Nidaros Sparebank, Romerike Sparebank, Santander Consumer Bank, Skue Sparebank, Sogn Sparebank, SpareBank 1 Helgeland, Wilson

Makro:

Norge: Renter i banker og kredittforetak juni

Frankrike: Arbeidsledighet 2. kv., kl. 07.30

Sverige: KPI juli, kl. 08.00

UK: BNP 2. kv., kl. 08.00

UK: Industriproduksjon juni, kl. 08.00

Frankrike: KPI juli, kl. 08.45

Spania: KPI juli, kl. 09.00

ØMU: Industriproduksjon juni, kl. 11.00

USA: Importpriser juli, kl. 14.30

USA: Michigan-indeks august, kl. 16.00