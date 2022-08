Blandet stemning i Asia – markant oppgang i Japan

I Japan stiger Nikkei 225-indeksen hele 2,5 prosent, mens den bredere Topix-indeksen styrkes med 1,9 prosent. Den japanske børsen var i går stengt, en dag der de resterende toneangivende indeksene i Asia steg omtrent 1 prosent. Noe av oppgangen kan også tillegges nyheten om at landets handelsaktivitet øker.

I Kina faller Shanghai Composite 0,2 prosent, mens Hang Seng-indeksen i Hong Kong, der flere av Kinas største selskaper er notert, stiger 0,3 prosent.

Videre stiger Kopsi-indeksen i Sør-Korea med 0,2 prosent, Senex-indeksen i India faller 0,3 prosent. I Australia faller S&P/ASX 200-indeksen med 0,7 prosent, mens Straits Times i Singapore så langt i dag har falt 1 prosent.

Påvirket av USA

Konsumprisene steg 8,5 i juli sammenlignet med samme periode for ett år siden, et litt bedre resultat enn økningen på 8,7 prosent som var ventet på forhånd. Dette reagerte markedet positivt på i både USA og Asia, der alle indeksene skjøt i været. I dag er stemningen kjøligere.

«Finansmarkedene reagerte i utgangspunktet positivt på produsentprisindeksdataene som viste at inflasjonen i USA modererte seg, men oppgangen ble deretter fjernet på grunn av bekymringer for at markedet kan ha overreagert,» kommer det frem i en oppdatering fra ANZ Research fredag.

Globalt og lokalt

Globale aksjer har den siste perioden hatt den lengste rekken av ukentlige børsoppganger siden 2021. Den generelle prisreduksjonen på verdens aksjer er nå ned omtrent 14 prosent siden begynnelsen av året, ifølge Bloomberg. Obligasjonsmarkedet virker mer skeptisk: En pågående inversjon av renten på den amerikanske statsgjelden antyder bekymring for at bare en resesjon kan dempe levekostnadene.

Japans statsminister Fumio Kishida sa fredag ​​at han vil be sin regjering komme opp med måter å møte økende drivstoff- og matvarepriser i landet, rapporterer Reuters. Inflasjonen i Japan er ikke like høy som i mange andre land, men er over sentralbankens mål på 2 prosent.

Kinas største brikkeprodusent Semiconductor Manufacturing International Corporation rapporterte et nettoresultat på 514 millioner dollar i andre kvartal 2022, en nedgang på 25 prosent fra samme periode for ett år siden. Inntektene vokste med 42 prosent til 1,9 milliarder dollar.