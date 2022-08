Dette vil påvirke Oslo Børs

Av førhandelen på handelsplattformen IG Trading er Oslo Børs ned 0,2 prosent fredag morgen.

USA

Konsumprisene steg 8,5 i juli sammenlignet med samme periode for ett år siden, et litt bedre resultat enn økningen på 8,7 prosent som var ventet på forhånd. Dette reagerte markedet positivt på i både USA og Asia, der alle indeksene skjøt i været. I dag er stemningen kjøligere.

«Finansmarkedene reagerte i utgangspunktet positivt på produsentprisindeksdataene som viste at inflasjonen i USA modererte seg, men oppgangen ble deretter fjernet på grunn av bekymringer for at markedet kan ha overreagert,» kommer det frem i en oppdatering fra ANZ Research fredag.

Ved stengetid torsdag så de toneangivende indeksene på Wall Street slik ut:

Nasdaq falt 0,6 prosent til 12.779 poeng.

S&P 500 falt 0,1 prosent til 4.207 poeng.

Dow Jones steg 0,1 prosent til 33.337 poeng.

Asia

I Japan stiger Nikkei 225-indeksen hele 2,5 prosent, mens den bredere Topix-indeksen styrkes med 1,9 prosent. Den japanske børsen var i går stengt, en dag der de resterende toneangivende indeksene i Asia steg omtrent 1 prosent i snitt. Noe av fredagens oppgang kan også tillegges nyheten om at landets handelsaktivitet øker.

I Kina faller Shanghai Composite 0,2 prosent, mens Hang Seng-indeksen i Hong Kong, der flere av Kinas største selskaper er notert, stiger 0,3 prosent.

Videre stiger Kopsi-indeksen i Sør-Korea med 0,2 prosent, Senex-indeksen i India faller 0,3 prosent. I Australia faller S&P/ASX 200-indeksen med 0,7 prosent, mens Straits Times i Singapore så langt i dag har falt 1 prosent.

Oljeprisen

Fredag morgen faller prisen på frontkontrakten for et fat Brent-olje med levering i oktober med 0,5 prosent til en pris på 99,14 dollar pr. fat. Samtidig faller prisen på et fat WTI-olje med levering i september med 0,4 prosent til 93,92 dollar. Disse kontraktene har steget over 5 prosent den siste uken.

Opec delte i går sin prognose for oljeetterspørselen i tiden fremover. Oljekartellet ser en global oljeetterspørsel på 102,72 millioner fat pr. dag i 2023, en vekst på 2,70 millioner fat sammenlignet med 2022.