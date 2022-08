Seksdobling i Navamedics resultat

Se presentasjonen her.

Navamedic fikk et driftsresultat på 21,9 millioner kroner i andre kvartal 2022, mot 2,9 millioner kroner samme periode året før. Det opplyses i selskapets kvartalsrapport fredag.

Navamedics driftsinntekter var 110 millioner kroner i andre kvartal 2022 (66), mens ebitda utgjorde 27,7 millioner kroner (4,3).

Basert på vekststrategien og utsiktene forventer styret i Navamedic at selskapet vil fortsette den positive utviklingen i andre halvår 2022. Selskapet gjentar ambisjonen om 20 prosent årlig organisk vekst og en omsetning på 1 milliard kroner på mellomlang sikt inkludert M&A, med en bruttomargin på minst 40 prosent og en ebitda-margin på 15 prosent.

– Selv om andre kvartal 2022 var et sterkt kvartal for Navamedic, har vi mye ugjort når det gjelder verdiskapning. Vi planlegger en rekke produktlanseringer i månedene som kommer, og vi har flere potensielle nye partnerskap distribusjons - og markedsføringsavtaler samt oppkjøp i siktet, sier sier Kathrine Gamborg Andreassen, adm. direktør i Navamedic, og påpeker at selskapet ikke kommer til å endre målsetningen om bruttomargin på minst 40 prosent med det første.

–Jeg skal ikke endre guidingen nå og 40 prosent bruttomargin vil stå seg i lang tid fremover, sier hun.

