Akva Group økte inntektene men taper penger

Akva Group fikk et driftsresultat på minus 41,4 millioner kroner i andre kvartal 2022, mot 32,4 millioner kroner samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport fredag. Driftsresultatet er på linje med resultatvarsel fra selskapet tidligere i august.

Driftsinntektene var 907 millioner kroner i andre kvartal (832). Selskapets ordrereserve var 1.769 millioner kroner ved utgangen av kvartalet (1.862), mens ordreinngangen var 827 millioner kroner i kvartalet.

Lønnsomheten er betydelig påvirket av økte kostnader, garanti og kostnadsavsetninger, fremgikk det av et resultatvarsel selskapet la frem 3. august.

Høy inflasjon og restriksjoner i forsyningskjeden har gitt anslagsvis 37 millioner kroner i økte kostnader. Videre har selskapet tatt avsetninger på 31 millioner kroner innen Sea Based-segmentet i kvartalet, primært knyttet til et pågående lekterprosjekt i Canada. Videre er det tatt en kostandsavsetning på 34 millioner kroner knyttet til landbaserte prosjekter.

Fortsatt usikkerhet knyttet til restriksjoner og kostnader i forsyningskjeden kan påvirke lønnsomheten for resten av 2022, skrev Aqua Group i resultatvarselet.

Fremtidsutsikter

Konsernsjef Knut Nesse i Akva Group et trygg på at selskapet vil nå målet om langsiktig organisk omsetningsvekst på ti prosent pr. år. Det sa han under selskapets kvartalspresentasjon fredag.

Akva Group har omsetningsmål på minimum fire milliarder kroner med en ebit-margin på minimum 8 prosent i 2024, og Nesse sier videre at selskapet kan overgå omsetningsmålet i 2024 betinget av kontraktene som kommer inn de kommende månedene.

Videre har Akva Group mål om steg for steg å øke avkastning på sysselsatt kapital (ROACE) til minimum 15 prosent i 2024. Selskapet har tidligere hatt mål om ROACE på minimum 15 prosent i 2023, men det er ikke realistisk å nå dette neste år, sa finansdirektør Ronny Meinkøhn under presentasjonen.

TDN Direkt