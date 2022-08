Knallår for Mads Syversen – tar utbytte på 40 millioner

Mads Syversen har lagt bak seg et sterkt år. Regnskapet til investeringsselskapet Florabakken viste et resultatet før skatt på 49 millioner kroner, opp fra 10,8 millioner kroner i 2020. Dette er selskapets beste resultatet siden 2014, da Arctic-toppen kunne vise til et resultat på nesten 100 millioner kroner.

I fjor hadde selskapet finansinntekter på nærmere 50 millioner kroner, og Syversen tok ifølge DN ut et utbytte på 40 millioner kroner.

Florabakken hadde en egenkapital på 65,7 millioner kroner ved utgangen av 2021, opp ni millioner kroner fra 2020. Samtidig økte gjelden fra 17,7 millioner kroner i 2020 til 46,5 millioner kroner i 2021.

Takker for seg

I begynnelsen av juni ble det kjent at Mads Syversen går av som sjef i Arctic Securities etter 15 år i stillingen. Han blir nå arbeidende styreleder i meglerhuset, samtidig som Syversens plass i sjefsstolen overtas av Peter Løvaas som i dag er leder for Investment Banking & Markets i SEB.

Syversen er kjent som en av de største dealmakerne i norsk finans, og var i mange år Kjell Inge Røkkes hoffmegler. Han var en grunnleggerne da Arctic Securities ble etablert i 2007, og hadde da med seg Gaute Eie, Jon Gunnar Pedersen, Anders Eide og Petter Bakken.