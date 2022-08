Chevron investerer om lag 100 millioner til kurs 37 kroner pr aksje i Ocean Geoloop og inngår en intensjonsavtale (MOU) med selskapet for å identifisere områder med potensielt teknisk eller kommersielt samarbeid.



Det fremgår av en melding fredag.



"Ocean GeoLoop er glade for å kunngjøre Chevron som en investor for å ytterligere styrke vår finansielle posisjon. Vi ser frem til å samarbeide med Chevron-teamet for å identifisere potensielle samarbeidsområder for å industrialisere morgendagens karbonfangstteknologi," sier Anders Onarheim, styreleder i Ocean Geoloop.

I henhold til investeringsavtalen vil Chevron tegne seg for 2,745,656 nye aksjer i selskapet, tilsvarende om lag 5,2 prosent av aksjeandelen. Investeringen vil gi selskapet et samlet bruttoproveny på 101,6 millioner kroner. Nettoprovenyet fra den rettede emisjonen vil bli brukt til å finansiere selskapets arbeidskapital og generelle selskapsformål, heter det i meldingen.



Den rettede emisjonen er betinget av godkjenning på en ekstraordinær generalforsamling som er planlagt avholdt omkring 19. august 2022. Hans Gude Gudesen, selskapets største aksjonær, har forpliktet seg til å stemme for den rettede emisjonen, fremkommer det.

(TDN Direkt)