Ved lunsjtider synker Oslo Børs med 0,05 prosent til 1.265,94 poeng.

Spotprisen på et fat brent-olje stiger pent med 0,82 prosent til 100,14 dollar per fat. Samtidig stiger WTI-oljen med 0,58 prosent, og et fat koster nå 94,51 dollar.

Av oljeaksjene stiger Equinor med 0,76 prosent til en kurs på 364,65 kroner per aksje. Samtidig stiger Aker BP godt med 2,36 prosent, og aksjen står dermed i 339 kroner. I går ble det kjent at sistnevnte tildeler en betydelig kontrakt til både Aker Solutions og Subsea 7.

Okeanis Eco Tankers kunne rapportere om en sterk resultatvekst, der resultatet etter skatt ble 7,9 millioner dollar, opp fra minus 8 millioner i fjor. Kvartalsresultatet tilsvarer et resultat pr. aksje på 0,25 dollar, og 2,38 kroner. Ved lunsjtider stiger aksjen med 7,38 prosent til en kurs på 139,6 kroner per aksje.

Kahoot hadde torsdag en fantastisk dag på børsen, der aksjen endte opp nesten 30 prosent etter å ha sluppet kvartalstall. I dag stiger kursen med 0,64 prosent til 28,14 kroner.

Pexip , der blant andre tidligere alpinist Aksel Lund Svindal har investert, er så langt dagens taper med en nedgang på 16,67 prosent til 12 kroner per aksje. Pexip endte årets andre kvartal med et resultat før skatt på minus 114,5 millioner kroner, mot minus 56,6 millioner i samme kvartal 2021. Ifølge rapporten jobber selskapet med å kutte kostnader for å oppnå lønnsomhet, og som et steg i denne strategien har selskapet kuttet 97 stillinger i slutten av andre kvartal.

Olav Thon Eiendomsselskap er i skrivende stund opp 1,93 prosent til en kurs på 185 kroner. Selskapet fikk et forvaltningsresultat på 741 millioner kroner i andre kvartal 2022, mot 647 millioner kroner i samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport fredag.

Akva Group fikk et driftsresultat på minus 41,4 millioner kroner i andre kvartal 2022, mot 32,4 millioner kroner samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport fredag. Driftsresultatet er på linje med resultatvarsel fra selskapet tidligere i august. Aksjen har så langt reagert positivt med en oppgang på 1,43 prosent, og kursen står nå i 70,8 kroner.

Interoil Exploration and Production fikk i andre kvartal et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 1,6 millioner dollar, mot 2,4 millioner kvartalet før og 1,4 millioner i andre kvartal 2021. Aksjen stiger med 2,61 prosent til en kurs på 1,416 kroner.

Hydrogenselskapet Nel synker med 5,68 prosent til en kurs på 15,53 kroner. Dette kommer etter at Pareto reduserer omsetningsforventningene med 13 prosent i gjennomsnitt for de neste to årene, og reduserer EBITDA-forventningen fra minus 625 millioner til minus 678 millioner kroner for 2022, ifølge analysen med navnet «Ran på høylys dag», som gjentar kursmålet på 7 kroner.