Aksjen stiger 1,3 prosent i dag.

Aksjen som stiger aller mest mandag er Prosafe. Etter flere år i en bølgedal, er Prosafe restrukturert og markedet for boligrigger kraftig på vei opp. Det har fått Pareto Securities til å ta opp dekning på aksjen igjen.

Pareto-analytiker Bård Rosef knaller til med en kjøpsanbefaling og ser en enorm oppside i aksjen. Kursmålet er satt til 455 kroner, noe som tilsvarer omtrent en dobling fra dagens kurs. Aksjen stiger 22,5 prosent til 236 kroner.

SAS meldte natt til søndag at de har sikret seg 700 millioner dollar, eller om lag 7 milliarder svenske kroner, i lånefinansiering fra Apollo Global Management for å drifte selskapet mens restruktureringsprosessen pågår.

Nyheten sender aksjen opp 6,5 prosent til 0,69 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag ned 4,6 prosent til 93,64 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 4,4 prosent til 88,07 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 97,57 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

– Fornyede covid-19-nedstengninger i Kina tynger etterspørselen på toppen av resesjonsfrykt, sier Vandana Hari i Singapore-baserte Vanda Insights. Hari påpeker at muligheten for at iransk forsyning skal komme tilbake bidrar til det negative sentimentet.

Kinas sentralbank annonserte også mandag et uventet rentekutt.

Oljeprisene faller mandag i lys av svakere enn ventet makrotall fra Kina og etter indikasjoner fra både Saudi-Arabia og Iran om at oljetilbudet kan komme til å øke fremover. Sent fredag opplyste det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA, som siterte en diplomat, at et EU-forslag om å gjenopplive atomavtalen med Iran fra 2015 "kan være akseptabelt hvis det gis forsikringer" på nøkkelkrav fra Iran. Oljeprisene falt ytterligere etter at den iranske utenriksministeren, Hossein Amir-Abdollahian, mandag formiddag sa at Iran vil svare på EUs forslag til atomavtale innen midnatt mandag, ifølge Reuters.

Kommentarer fra Saudi Aramco-konsernsjef Amin H. Nasser søndag om at Saudi Aramco er klar til å øke produksjonen til den antatte maksimale kapasiteten på 12 millioner fat pr dag hvis regjeringen ber selskapet å gjøre det, kan ha overrasket delen av markedet, skriver Arctic Securities i en oppdatering.

Meglerhuset viser til at Saudi-Arabia sjeldent har produsert over 11 millioner fat pr dag, som er landets nåværende Opec+-kvote. Kun en gang i april 2020, nådde landet en produksjon på 12 millioner fat. Disse kommentarene uttrykker tillit til at de vil gå dit igjen hvis nødvendig, og tankskipseierne bør helt klart tjene på det hvis det skjer, mener meglerhuset.

Equinor faller 1,6 prosent, mens Aker BP er ned 2,5 prosent. Vår Energi svekkes 3,2 prosent.