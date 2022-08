Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det an til at Dow Jones og S&P 500 vil falle 0,5 prosent mens Nasdaq starter dagen med en nedgang på 0,3 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,83 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,9 prosent til 20,98.

«De amerikanske indeksene, anledet av Nasdaq-indeksen (+2,1 prosent), steg videre fredag. Investorenes optimisme skyldes forrige ukes oppløftende inflasjonstall, som viste at prispresset i økonomien stoppet opp i juli måned. Skulle inflasjonen dempe seg ytterligere i tiden som kommer vil aksjemarkedene mest sannsynlig fortsette oppover», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Onsdag offentliggjøres referatet fra det siste rentemøtet i Federal Open Market Committee. Ifølge Handelsbanken er det allerede kommunisert at den amerikanske sentralbanken er i «møte-for-møte modus», hvor størrelsen på nye renteøkninger vil avhenge av utviklingen i nøkkeltallene fremover.