Oslo Børs går mot oppgang tirsdag ettermiddag. Hovedindeksen er i 14.30-tiden opp rundt 1 prosent til cirka 1.264 poeng.

Oljeprisene peker også oppover. Brent-oljen er opp 0,8 prosent til 95,80 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er opp 1,1 prosent til 90,40 dollar fatet. Ved børsslutt mandag kostet Brent-oljen rundt 93,70 dollar fatet.

Equinor og Vår Energi stiger rundt 2–3 prosent. Aker BP handles tirsdag ekskludert utbytte på 0,525 dollar pr. aksje, tilsvarende cirka 5,21 kroner pr. aksje.

Høyt på omsetningstoppen er også REC Silicon. REC-eier Hanwha vil bygge en ny solcellefabrikk som vil kunne ta imot alt polysilisiumet fra REC-anlegget i Moses Lake, og Pareto-analytiker sier dette er «helt klart positivt». Aksjen er imidlertid noe ned tirsdag.

Link Mobility stuper på sin side 26 prosent etter langt svakere kvartalstall enn ventet. SpareBank 1 Markets-analytiker Petter Kongslie varsler nå kraftige estimatkutt og nedgradering.

MPC Container Ships faller også på høy omsetning, med rundt 3 prosent. DNB Markets har nedjustert kursmålet for containerrederiets aksje, men også gjentatt en kjøpsanbefaling.

Dagratene for semirigger i Norge kan klatre mot 400.000 dollar, tror DNB Markets, som mener Odfjell Drilling ligger godt an til bedre inntjening. Meglerhuset har gjentatt en kjøpsanbefaling og høynet kursmålet for Odfjell Drilling-aksjen.

SpareBank 1 Markets tror ikke kursfesten er over for børsraketten Norske Skog. Meglerhuset har nå hevet kursmålet ytterligere, og skogindustriaksjen er opp rundt 2 prosent.

Danske Bank mener markedet undervurderer effekten høyere renter vil ha for Storebrand, og gir aksjen en kjøpsanbefaling. Forsikringsaksjen er opp rundt 1–2 prosent.

Prosafe er noe ned tirsdag etter mandagens bullanalyse fra Pareto Securities, der det varsles kursdobling og kraftig resultatvekst for boligriggselskapet.

Tankaksjer har gått som en kule på børsen i år, men Clarksons-analytiker Frode Mørkedal mener moroa bare så vidt har begynt. Han trekker blant annet frem Hafnia som en aksje det er lett å kjøpe, når man vet det kommer betydelige utbytter.