16.08.2022 Vi sparker i gang vår første sending fra Arendalsuken med konsernsjef Bjørn Tore Larsen i Norse Atlantic Airways. Mens regnet skyller over Arendal spør vi om billettsalget, konkurransen med et skadeskutt SAS og markedet fremover. Aksjekommentator Karl Johan Molnes kommer også for å snakke om Rec-aksjen før kvartalstallene og vi ser på fallet i Link Mobility.