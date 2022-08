Hydrogenselskap vil noteres på Oslo Børs

Oslo Børs bekrefter at de har mottatt søknaden fra HydrogenPro om overføring av aksjer tatt opp til handel fra Euronext Growth til Oslo Børs.

Blir søknaden godkjent, kan aksjehandelen være i gang der senest i første halvdel av 4. kvartal.

«Forutsatt at Oslo Børs godkjenner selskapets søknad og oppfyller eventuelle vilkår for opptak til handel fastsatt av Oslo Børs, forventer selskapet at første dag for handel med selskapets aksjer på Oslo Børs vil være seneste første halvdel av 4. kvartal 2022», skriver HydrogenPro i en børsmelding.

Aksjen har gått opp nær 60 prosent så langt i år. I slutten av juni ble det kjent at adm. direktør Elling Nygaard har sagt opp sin stilling i hydrogenselskapet.

Basert på dagens aksjeverdi på 23,60 er selskapets markedsverdi på 1,37 milliarder kroner.