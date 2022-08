Norges Bank med dobbel renteheving

Norges Bank fortalte i juni at det var mest sannsynlig at styringsrenten ville bli hevet med 0,25 prosentpoeng i august.

Nå kunngjør de at den økes med 0,50 prosentpoeng.

– Det er behov for en klart høyere rente for å dempe presset i norsk økonomi og bringe inflasjonen ned mot målet, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Hun begrunner avgjørelsen med at prisveksten har vært betydelig høyere enn anslått og er klart over målet på 2 prosent. Det er også høy aktivitet i norsk økonomi og lite ledig kapasitet med rekordlav arbeidsledighet.

Vil hindre at inflasjonen setter seg

En raskere renteoppgang vil redusere risikoen for at inflasjonen fester seg på et høyt nivå, og for at det blir behov for en kraftigere innstramming i pengepolitikken i fremtiden, skriver Norges Bank, som varsler enda en heving i september.

Nordea forventer en dobbel renteheving ved neste rentemøte, og at den ender på 2,75 prosent ved utgangen av 2022.

VARSLER: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache sier at styringsrenten sannsynligvis settes videre opp i september. Ivan Kverme

Norges Bank understreker at det er stor usikkerhet om utviklingen fremover.

– Det er en risiko for at lite ledig kapasitet i norsk økonomi og vedvarende prispress internasjonalt fører til at prisveksten skyter ytterligere fart. På den annen side kan renteoppgangen og den høye prisveksten gi en raskere avdemping i boligmarkedet og i husholdningenes konsum enn det vi legger til grunn. Det er også en risiko for en kraftigere oppbremsing av veksten internasjonalt, står det i pressemeldingen.

Forventet dobbeltheving

Flere økonomieksperter hadde på forhånd forventet at Norges Bank kom med en ny dobbeltheving.

Både Handelsbanken og DNB forventer en heving på 0,50 prosentpoeng til 1,75 prosent. Før pandemien var styringsrenten på 1,5.

– Øvrige indikatorer for underliggende inflasjon har også fortsatt å ta seg opp, og det fra allerede høye nivåer. Dermed er det viktig for Norges Bank å få styringsrenten raskere opp til mer innstrammende nivåer, skriver Handelsbanken i sin morgenrapport.

I juni ble rentenivået hevet fra 0,75 til 1,25 prosentpoeng.

Norges Bank har tidligere sagt at styringsrenten trolig øker til rundt 3 prosent neste år med den utviklingen de ser for seg nå. Den gjennomsnittlige boliglånsrenten blir i så fall på rundt 4,3 prosent.