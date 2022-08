Forventer en rolig start på New York-børsen

Futures indikerer at det går mot en rolig start på New York-børsen. Ifølge Marketswatch ligger det an til at både Dow Jones åpner opp 0,1 prosent mens S&P 500 og Nasdaq starter dagen med en oppgang på 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,87 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,7 prosent til 20,22.

Roger Berntsen i Nordnet understreker i en rapport at det ikke var mye hjelp å få fra den amerikanske sentralbanken som publiserte referatet fra det siste rentemøtet onsdag kveld. Mange hadde håpet at den amerikanske sentralbanken ville lette litt på sløret hva angår fremtidig rentesetting dersom inflasjonspresset skulle avta i tiden fremover.

«Enn så lenge er fokuset rettet mot å bekjempe inflasjonen i det korte bildet, og dermed ligger det an til nye store rentehopp de kommende møtene. Det skal sies at inflasjonspresset har vist seg å dempes i forrige måned, dog dette var ikke kjent da referatet ble skrevet», skriver Berntsen.

Torsdag slippes følgende makrotall i USA:

Philadelphia Fed-indeksen for august, klokken 14.30

Førstegangssøkende til ledighetstrygd, klokken 14.30

Bruktboligsalg i juli, klokken 16.00

Ledende indikator i juli, klokken 16.00

«Vel var den siste arbeidsmarkedsrapporten klart sterkere enn ventet, men vi merker oss uansett at antall nye dagpengesøkere har fortsatt å trende oppover de siste ukene. Isolert sett tegner det et bilde av at det amerikanske arbeidsmarkedet er i ferd med å kjøle seg noe ned», skriver DNB Markets i en oppdatering.