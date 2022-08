Det går mot en rød dag på Wall Street

Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen. Ifølge Marketwatch ligger det an til at Dow Jones vil åpne ned 0,8 prosent, at S&P 500 vil falle 0,9 prosent og at Nasdaq starter dagen med en nedgang på 1,0 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,95 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 4,7 prosent til 20,84.

Deere & Co har lagt frem sine kvartalstall, noe som sender aksjen ned 5,5 prosent i førhandelen.

«Resultatsesongen for andre kvartal er mer eller mindre over, gitt at de største selskapene nå har levert sine tall. Med andre ord vil fokuset fremover være rettet mot makrotall. Aller viktigst vil inflasjonstallene være, da disse kan gi en pekepinn på sentralbankens fremtidige rentestrategi», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.