Mange forbinder Soros med hans politiske aktiviteter eller noen forskrudde konspirasjonsteorier. Men faktum er at hedgefondet hans, Soros Fund Managment, kan vise til fire tiår med gevinster og Soros er i dag god for 8,6 milliarder dollar, rundt 84,4 milliarder kroner, og er rangert som verdens 284. rikeste, ifølge Forbes.

I Sinatras fotspor

Den ene investeringen Soros har gjort er å kjøpe seg inn i Las Vegas Sands. I andre kvartal kjøpte Soros 220.000 aksjer i Sands, som med dagens kurs er verdt rundt 8,26 millioner dollar.

Mens navnet er velkjent i Las Vegas – Frank Sinatra var både medeier og pleide å opptre på det legendariske hotellet – har de ikke lenger noen steder i hjembyen. «The Sands Hotel» ble revet på midten av 90-tallet, og nå fokuserer Las Vegas Sands internasjonalt, og har 6 eiendommer – én i Singapore og fem i Kinas svar på Las Vegas, Macao.

Soros Fund Management Den kjente milliardæren George Soros investeringsselskap, Soros Fund Management, forvaltet mer enn 28 milliarder dollar fra begynnelsen av 2022.

Aksjeporteføljen inkluderer både offentlige og private aksjer.

George Soros personlige formue er estimert til 8,5 milliarder dollar, ifølge Bloomberg Billionaires Indeks.

Soros har brukt formuen til å finansiere prosjekter som fremmer rettferdighet, demokrati, menneskerettigheter og progressiv politikk gjennom Open Society Foundations.

Selskapets økonomiske rapporter viser at pandemi-relaterte restriksjoner fortsatt presser bunnlinjen. Til tross for at inntektene fra eiendommen i Singapore doblet seg fikk Sands et nettotap fra videreført virksomhet på 414 millioner dollar i andre kvartal, sammenlignet med 280 millioner dollar samme periode i fjor.

Resultatene for andre kvartal er den første kvartalsrapporten for Sands siden selskapet fullførte salget av sine amerikanske eiendeler. Salget ble fullført i februar i år, til VICI Properties og Apollo Global Management, for totalt 6,25 milliarder dollar.

Setter Macao til null

