Offshoreaksje opp etter milliardkontrakt

Droneselskapet Nordic Unmanned meldte mandag morgen at utvider virksomheten sin og åpner kontor i Maryland i USA. Aksjen stiger 3,4 prosent til 24,70 kroner.

I rødt

På taperlisten finner vi House of Control, som nå faller 5,2 prosent til 6,18 kroner.

Selskapet la torsdag frem sine andrekvartalstall, som viste økt omsetning, men fortsatt rød bunnlinje . ABG Sundal Collier hever nå sitt kursmål på aksjen, og gjentar sin hold-anbefaling.

Blant de mest omsatte aksjene fortsetter MPC Container Ships fredagens nedtur, og faller nå ytterligere 4,3 prosent til 21,76 kroner. Aksjen er den siste uken ned over 12 prosent.

Containerrederiet la i forrige uke frem kvartalstall , og Clarksons Platou og Pareto har i ettertid kuttet sine kursmål på aksjen.

Capesizeratene fortsetter å falle, og Sparebank 1 Markets reagerer med å kutte i kursmålet på Golden Ocean Group. Det går fra 140 til 105 kroner, og meglerhuset gjentar hold-anbefalingen. Aksjen er ned 3,4 prosent til 98,10 kroner.

Elkem faller 2,7 prosent til 35,70 kroner. På grunn av streiken i prosessindustrien er produksjonen på de fire Elkem-verkene Salten, Rana, Thamshavn og Fiskaa stoppet eller nedskalert, meldte selskapet mandag morgen.

Rec Silicon meldte i morges om en intensjonsavtale med Mississippi Silicon. Aksjen er ned 6,1 prosent til 22,29 kroner.

Etter Wilh. Wilhelmensens kvartalsrapport kutter DNB Markets kursmålet med 16 kroner ned til 392 kroner. Kjøpsanbefalingen blir gjentatt. Aksjen er ned 1,7 prosent til 235 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 0,2 prosent til 96,55 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,56 prosent til 90,26 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 96,46 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

– Den globale balansen for resten av året er ikke like stram som mange forventet, med russisk forsyning som holder bra. Selv om det kan ta flere måneder for Iran å få produksjonen tilbake til nivåene før sanksjonene i tilfelle en avtale blir inngått, på kort sikt, bør de fortsatt være i stand til å øke eksporten gjennom lagrene sine, sier sjefstrateg for råvarer hos ING Groep NV, Warren Patterson, ifølge nyhetsbyrået.

Prisene tynges ifølge TDN Direkt også av svakere etterspørsel fra Kina, grunnet begrensninger i strømforsyningen til hus, kontorer og kjøpesentre grunnet alvorlig kraftmangel drevet av ekstreme hetebølger og tørke.

Equinor stiger 3,5 prosent til 388 kroner, mens Aker BP stiger 1,15 prosent til 344,40 kroner. Vår Energi er opp 1,84 prosent til 41,26 kroner.