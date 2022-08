Det går mot en rød start på børsuken i USA

Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det an til at Dow Jones vil åpne ned 0,9 prosent, at S&P 500 vil falle 1,1 prosent og at Nasdaq starter dagen med en nedgang på 1,4 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,98 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 17,9 prosent til 23,07.

«Denne uken er det duket for det årlige sentralbankmøtet i Jackson Hole, et møte som er ventet å kaste nytt lys over Feds aggressive rentestrategi. Om rentetoppen nærmer seg eller ikke er det store spørsmålet», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Handelsbanken mener det blir viktig å følge med på signalene rundt renteutsiktene på mellomlang sikt.

«Mulig Powell vil slå litt tilbake mot markedsspekulasjonene, om at inflasjonsjobben «er mye gjort» i løpet av de neste 6- 9 månedene. Det kan også være at Powell benytter anledningen til å utdype de finansielle effektene de forventer fra de kvantitative innstrammingene (QT), som kommer opp i fullt tempo fra september», skriver Handelsbanken i en rapport.