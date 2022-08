Fauci har tidligere varslet at han ville gi seg innen 2025. Mandag sier han at han går av før inneværende år er omme.

Over 50 år er gått siden Fauci begynte å jobbe for de føderale amerikanske helsemyndighetene, ifølge Washington Post. Han har ledet USAs nasjonale institutt for allergier og smittsomme sykdommer siden 1984.

Under koronapandemien fikk han kjendisstatus, og han ble utsatt for en rekke politiske angrep. Etter at Donald Trump gikk av som president, har Fauci fungert som Joe Bidens fremste medisinske rådgiver.

Nå sier 81-åringen at han er klar for å begynne på et nytt kapittel i sin karriere.

(NTB)