DNB Markets: – Positive nyheter avveies mot frykten for en resesjon

Amerikanske aksjer falt markant da markedene i New York åpnet mandag, og svekket seg utover dagen. Da handelen var over hadde Nasdaq falt 2,6 prosent, mens S&P 500 og Dow Jones endte ned henholdsvis 2,1 prosent og 1,9 prosent.

«Den positive tendensen gjennom sommeren har fått seg en knekk. Markedene avveier positive nyheter om økonomien opp mot frykten for at innstrammingene fra Fed skal drive økonomien inn i en resesjon», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Chicago Fed overrasket på oppsiden

Ifølge seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets er det ikke åpenbart hvorfor sistnevnte fikk overtaket mandag, særlig ikke i lys av at Chicago Feds aktivitetsindeks overrasket på oppsiden. Det er en indeks for den nasjonale aktiviteten og er basert på et bredt spekter med 85 indekser for ulike sider av USAs økonomiske aktivitet.

«Indeksen var negativ de to foregående månedene, men steg opp i positivt lende for juli og støtter dermed ikke synet om at økonomien er i en resesjon nå. Det er mulig at oppgangen i europeiske gasspriser og amerikanske dieselpriser har økt inflasjonsfrykten og dermed frykten for at Fed skal fortsette med sterk innstramming», skriver DNB Markets.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,0 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 15,5 prosent til 23,80.