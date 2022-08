Svidde av 15 mill.

Tirsdag kveld presenterte kryptoselskapet Harmonychain sine resultater for det første halvåret av 2022. Fasiten var det tjente 500 000 kr gjennom sine datterselskapet, og serverte således et underskudd på 14,2 millioner kroner.

En av de største bidragsyterne til det blodrøde resultatet var nedskrivninger på finansielle eiendeler til totalt 10,8 millioner. Til sammenligning, skrev det ned 23,5 millioner i hele 2021.

I rapporten heter det at selskapet med interesse ser på muligheten for utvikling av datasentre i Nord-Norge. Strategien er opprettelse av fem til ti datasentre i Nord-Norge i løpet av de neste årene og selskapet er styrket i troen på at dette potensielt kan bli svært lønnsomme og viktige anlegg i fremtiden.

Videre utvikling av tapssluk

I slutten av juni i fjor startet en turbulent reise for aksjonærene i Harmonychain da det ble kjent at effektiviteten til Lokotech-chipene som skal benyttes til utvinning av kryptovaluta var 10 ganger lavere enn først estimert.

I september kom derimot kontrabeskjeden om at simuleringer viste at den viktigste komponenten i Scrypt ASIC er forbedret, «slik at det nå antas å være mer strømeffektivt». Men, skrev selskapet at man «får ikke nøyaktige tall på en ASICs faktiske ytelse før det lages en faktisk prototype og denne fysiske ASIC er testet».

Selskapet spyttet så inn en halv million kroner for videre utvikling av produktet i første halvår.



– Selskapet har jobbet videre med utvikling av Scrypt ASIC. Det forventes nå at Scrypt chipen starter Multi Project Wafer produksjon i november ved fabrikk i Nord-Amerika for prototyping. Oppdateringer vedrørende testkjøringer hos produksjonspartner vil publiseres i forkant, heter det i rapporten.

Harmonychain har falt over 50 prosent siden børsdebuten i mai 2021.

Harmonychain (Mill.kr) 1.halvår/22 Driftsinntekter 0.507 Driftresultat -3.455 Resultat før skatt -14,942