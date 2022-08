Nok et rødt kvartal for KLP

KLP fikk et negativt avkastningsresultat på 20,3 milliarder kroner for andre kvartal 2022. Avkastning for første halvår endte på minus 2,1 prosent.

Det kommer frem i selskapets kvartalsrapport.

– Høyere renter og svakt aksjemarked har hatt negativ innvirkning på halvårsresultatene for KLP og KLPs datterforetak, heter det i rapporten.

Oppgangen i aktivitetene på hotell og kjøpesenter har likevel bidratt til sterk avkasting på eiendommene til KLP.

– Stigende inflasjon og økte renter påvirker økonomien globalt. Dette har gitt til dels store bevegelser i finansmarkedene. KLP har solide finansielle buffere som skjermer kundenes sparepenger i perioder med negative markedsbevegelser, sier konsernsjef i KLP, Sverre Thornes.



Konsernet hadde ved utgangen av andre kvartal en forvaltningskapital på 917,6 milliarder kroner, en økning på 16,3 milliarder kroner i år.

Totalresultatet endte på 291 millioner kroner mot 994 millioner kroner samme kvartal i fjor.

Forvaltningskapitalen i KLP økte med 20,9 milliarder kroner hittil i 2022, hvorav 17,1 milliarder kroner i andre kvartal, og utgjør 727,6 milliarder kroner.

Bufferfondet har blitt redusert med 21,2 milliarder kroner i år utgjør etter andre kvartal 105 milliarder kroner.

KLP Skadeforsikring fikk et driftsresultat før skatt på 3 millioner kroner andre kvartal, sammenlignet med 225,9 millioner samme kvartal i fjor. Resultatutviklingen skyldes i hovedsak et godt forsikringsresultat.

KLP Skadeforsikring fikk et driftsresultat før skatt på 3 millioner kroner andre kvartal, sammenlignet med 225,9 millioner samme kvartal i fjor. Resultatutviklingen skyldes i hovedsak et godt forsikringsresultat. KLP Kapitalforvaltning forvaltet totalt 621 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal, 126 milliarder kroner for eksterne kunder. Eksterne kunder hadde en positiv netto nytegning på 7,2 milliarder kroner i første halvår.

KLP Banken-konsernet hadde ved utgang av andre kvartal utlån til kunder på 41,4 milliarder kroner, en økning fra 38,2 milliarder samme kvartal i 2021. De oppnådde et driftsresultat før skatt på 42,5 millioner kroner, mot 54,3 millioner samme kvartal i 2021.

KLP Eiendoms investeringer oppnådde en avkastning på 7,8 prosent i andre kvartal.

I første kvartal tapte selskapet 8 milliarder kroner, noe de begrunnet med et svakere aksjemarked og renteoppgang.