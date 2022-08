Futures indikerer at det går mot en positiv start på New York-børsen. Ifølge MarketWatch ligger det an til at Dow Jones vil åpne opp 0,3 prosent, at S&P 500 vil stige 0,6 prosent og at Nasdaq starter dagen med en oppgang på 0,7 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,10 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 5,0 prosent til 22,90.

Peloton har lagt frem skuffende kvartalstall, noe som sender aksjen ned over 14 prosent i førhandelen.

Onsdag forholdt de amerikanske investorene seg relativt rolige i påvente av fredagens tale fra Fed-sjef Jerome Powell.

«Det er ventet at Powell vil lette litt på sløret hva angår Feds rentestrategi, som for øyeblikket er svært aggressiv grunnet tilsvarende aggressivt inflasjonspress. Feds kamp mot den skyhøye inflasjonen vil etter alle solemerker fortsette i det korte bildet, men hvorvidt vi nærmer oss en topp eller ikke er av stor betydning for aksjemarkedet», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Torsdag kommer følgende makronyheter: