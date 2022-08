Artec Aqua signerer avtale med Geo Salmo

Anlegget skal ligge i Þorlákshöfn, like ved Reykjavik på Island. Produksjonskapasiteten for hele anlegget vil være 18.900 tonn (HOG). Utbyggingen vil bli utført i påfølgende etapper. Som nøkkelleverandør vil Artec Aqua levere design, prosjektering, konstruksjon og igangkjøring av hele anlegget. Samlet kontraktsverdi er mellom 1,5 – 1,8 milliarder kroner for utbygging av anleggets første trinn.



Artec Aqua starter konseptdesign og prosjektering umiddelbart. Byggestart er planlagt i tredje kvartal 2023. Teknologien i anlegget vil være Artec Aqua Hybrid SystemTM, hvor inntil 70 prosent av vannet skal resirkuleres.

TDN Direkt