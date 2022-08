Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen. Ifølge MarketWatch ligger det an til at Dow Jones vil åpne ned 0,3 prosent, at S&P 500 vil falle 0,4 prosent og at Nasdaq starter dagen med en nedgang på 0,5 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,07 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,7 prosent til 22,43.

DNB Markets understreker at stemningen i markedet har vært litt avvendende denne uken, før det store høydepunktet klokken 16.00 i dag, nemlig sentralbanksjef Jerome Powells tale på økonomisymposiet Jackson Hole.

«Sentralbanksjefen skal snakke om de økonomiske utsiktene og tilhørerne vil følge nøye med på om det kommer noe informasjon om hvor høyt Fed mener renten må for at inflasjonen til slutt skal komme under kontroll», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Ifølge Handelsbanken priser markedet priser inn en viss sannsynlighetsovervekt for at det blir en trippel renteheving i september, og renten forventes å toppe ut på 3,8 prosent i første kvartal neste år.