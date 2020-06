Satser på lavprisbutikker

– Bortfallet av restauranter, som følge av coronakrisen, har gjort at salget av dagligvarer er høyere enn tidligere, opplyser analytikeren Markus Borge Heiberg i Kepler Cheuvreux.

– Dessuten ser vi en kraftig økning i kjøp av matvarer på nettet.

Heiberg viser til at Kolonial.no får ti ganger så mange ordrer som normalt.

En av selskapets storaksjonærer, Kinnevik, venter at flere konsumenter blir værende på plattformen, selv etter at coronakrisen er over, og at tidspunktet for å oppnå «break-even»-skala er kommet betydelig nærmere.

Populære lavprisbutikker

– Generelt handler folk dessuten mer i typiske lavprisbutikker som Kiwi, Rema og Europris, fortsetter Heiberg.

– Det har vært en vridning mot «value-for-money» og til butikkenes egne merkevarer.

Analytikeren regner med at dagligvarehandelen vil normaliseres, etter hvert som restaurantene åpner opp.

Sektoren burde likevel klare seg bedre enn produsenter og distributører av varer med et mer diskresjonært kjøpemønster, som møbler og moteklær.

– De største usikkerhetsfaktorene for dagligvare- og legemiddelbransjen i Norge er innkjøp, valuta og logistikk, mener Heiberg.

– Men heldigvis har samtlige av disse momentene bedret seg betydelig fra mars og april.

SER ENDRET KJØPEMØNSTER: Analytikeren Markus Borge Heiberg i Kepler Cheuvreux. Foto: Kepler Cheuvreux

Fortsatt attraktiv prising

Blant de nordiske aksjene i sektoren liker Heiberg særlig Arcus, Europris og Tokmanni. Sistnevnte er en finsk butikkjede med samme forretningskonsept som Europris.

Heiberg påpeker at samtlige fortsatt er attraktivt priset og gir en direkteavkastning på rundt 5 prosent.

– Europris og Tokmanni selger rabatterte varer og er godt posisjonert i «value for money»-segmentet, som trolig vil gjøre det sterkt fremover, tilføyer analytikeren.

– Arcus, som leverer vin og brennevin i Norden, opplever sterk vekst for sine egne, gunstig prisede produkter.

H&M er interessant

For dem som er villig til å ta mer risiko, anbefaler Heiberg H&M.

– Klær er også et nødvendighetsgode på sikt, og i tiden fremover burde prisgunstige alternativer gjøre det relativt sterkt, forklarer han.

– I coronautbruddets etterspill vil mange mindre spillere gå over ende, noe som kan gi et bedre konkurransebilde for de som står igjen – og det kommer H&M til å gjøre, som følge av sin fleksible verdikjede, dominante markedsposisjon og solide finansielle stilling.

Ifølge Kepler Cheuvreux-analytikeren vil selskaper som Orkla og ICA trolig fortsette å være «trygge havner» på børsen, i det minste så lenge rentene holder seg lave. Han frykter imidlertid at begge selskapene vil levere skuffende organisk vekst, som følge av økt konkurranse fra lavprisaktører.