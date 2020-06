Pareto-analytiker tror lakseprisen har passert bunnen

BILLIG: Grieg Seafood, her representert ved adm. direktør Andreas Kvame er Pareto-analytikerens favoritt.

– Etter å ha falt kraftig i begynnelsen av coronapandemien begynner lakseprisen nå å nærme seg nivået den lå på før krisen. Dermed har også en del av lakseaksjene på Oslo Børs begynt å hente seg inn igjen, sier sjømatanalytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen i Pareto Securities

I uke 21 lå eksportprisen på fersk laks på 65,46 kroner pr. kilo, en oppgang på 10,6 prosent fra uken før.

VENTER HØYERE LAKSEPRIS: Analytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen i Pareto. Foto: Pareto Securities

– Kina var naturlig nok markedet som tok seg opp igjen først. I Europa har volumene i stor grad vært uendret de seneste månedene, men salget har flyttet seg fra restaurant til dagligvare hvor prisene er lavere, sier analytikeren som for noen uker tilbake oppgraderte hele sjømatsektoren til en kjøpsanbefaling.

Han påpeker at selv om de siste leddene i verdikjeden før fisken kommer ut til forbrukerne har fått seg en smell har driften stort sett fortsatt uforstyrret.

Nå som også spisesteder begynner å åpne igjen venter Johannessen at etterspørselen vil bedres i andre halvdel av året, og at andre kvartal blir bunnpunktet for etterspørselen.

Trygge SalMar

– Prisene vil derimot sesongmessig falle i tredje kvartal grunnet høyere tilbud av fisk, og vi estimerer en pris på 45 kroner pr. kilo. I fjerde kvartal tror vi derimot markedet vil stramme seg til, og estimerer en pris på 59 kroner pr. kilo, sier Johannessen.

To selskaper som allerede har hentet seg kraftig inn er færøyske Bakkafrost og SalMar. Særlig SalMar fremheves av Johannessen som en trygg oppdrettsinvestering.

– De gjorde det veldig bra i første kvartal, og viste at de er ekstra flinke på å holde driftskostnadene nede. Selv om aksjen har steget mye, er det fortsatt stort potensial, sier Johannessen om selskapet som nylig presenterte sitt beste driftsresultat noensinne.

Fremover ventes det at selskapet vil vokse mer innenfor havbasert oppdrett.

Over 60 prosent oppside

Selv om sjømataksjene er på vei oppover er det fremdeles et par aksjer som er relativt billige i Johannessens øyne.

– Vår favoritt er Grieg Seafood. Den aksjen er veldig lavt priset om en forutsetter at de vil levere på veksten i 2020 og marginforbedringer i 2020-2021, noe vi tror de vil.

I første kvartal leverte Grieg et operasjonelt driftsresultat på 240 millioner kroner, mens slaktevolumet var på 18.360 tonn fisk. Det tilsvarer et driftsresultat pr. kilo på 13,10 kroner.

Med et kursmål på 160 kroner ser Johannessen et oppsidepotensial på rundt 61 prosent basert på aksjekursen fredag ettermiddag.

Et annet selskap som planlegger en økning i slaktevolumet på 200.000–210.000 tonn, opp fra om lag 188.000 ton i år, er Lerøy Seafood. I løpet av første kvartal bedret Lerøy driftsresultatet fra 17,7 kroner til 14,8 kroner pr. kilo.

– Lerøy-aksjen er fortsatt billig, med en bedring i marginer og planlagte volumøkninger det en av aksjene vi liker best om dagen, sier Pareto-analytikeren.

Han har et kursmål på 70 kroner på Lerøy, som fredag ettermiddag ble handlet til 54,9 kroner.

Det eneste selskapet Pareto-analytikeren har en «hold»-anbefaling på er Norway Royal Salmon.

– Den synes jeg handler på en for høy multippel i forhold til sammenlignbare selskaper, spesielt med tanker på deres noe skuffende operasjonelle resultater de siste kvartalene.