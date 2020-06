Skagen-forvalter Knut Gezelius: – Bakkafrost er stjernen i laksebransjen

BULL PÅ LAKS: Knut Gezelius, porteføljeforvalter i Skagen, har tro på kursoppgang for Bakkafrost.

BULL PÅ LAKS: Knut Gezelius, porteføljeforvalter i Skagen, har tro på kursoppgang for Bakkafrost. Foto: Brian Cliff Olguin

– Bakkafrost er på mange måter den mest lysende stjernen i sektoren. Den geografiske plasseringen i Atlanterhavet er særlig gunstig for lakseproduksjon. Selskapet er vertikalt integrert og er bransjens beste operatør. Det Bakkafrost ikke vet om lakseoppdrett er ikke verdt å vite, sier Knut Gezelius, forvalter i Skagen Fondene.

Bakkafrost-kursen smalt hard ned i coronakrisen. Fra en topp på rundt 720 kroner pr. aksje i slutten av februar, bunnet kursen ut på 452 i midten av mars – en nedgang på 37 prosent. Nå handles aksjen til rundt 615 kroner, som betyr at over halvparten av fallet er hentet inn.

Gezelius har mer skryt på lager av lakseoppdretteren:

– Oppkjøpet i Skottland vil bære frukter om noen år, og for den langsiktige investor er det ytterligere oppside fra en fremtidig offshoreekspansjon. Til slutt sitter man som aksjonær i samme båt som eierfamilien Jacobsen, som i mange år har allokert kapital eksemplarisk og enkelt sagt drevet firmaet med bravur, sier han.

Forvalteren mener også at den globale trenden med økt proteinforbruk bare vil fortsette og at dette er gunstig for laksebransjen som helhet.

GODE FORHOLD: På Færøyene trives oppdrettslaksen godt. Her fra da Finansavisen besøkte selskapet for noen år siden. Foto: Lage Bøhren

Slår markedet

Gezelius forvalter aksjefondet Skagen Global, som ifølge nettsidene er opp 3,92 prosent hittil i år, mot en referanseindeks som er opp 0,39 prosent. Mye av årsaken til en positiv absolutt avkastning er kronesvekkelsen i år. Seneste tolv måneder er fondet opp 19,59 prosent, som er 2,67 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen.

Gezelius' favoritter i utlandet er nå legemiddelselskapet Baxter, gassrørledningsbyggeren Atmos Energy og forsikringsmeglingsselskapet Marsh & McLennan.

– Baxter fokuserer på nyresyke, infusjonsterapi og produksjon av legemidler. Selskapet har en svært sterk balanse og en av sektorens beste ledelsesteam. Vår analyse viser en begrenset nedside i aksjen og om lag 50 prosent oppside på rundt to års sikt, sier forvalteren og påpeker at Baxter er notert i USA og har nær 60 prosent av inntektene fra internasjonale markeder.

Gassrør og forsikring

Når det gjelder Atmos Energy, forteller Gezelius at USA må erstatte gamle gassrørledninger tilsvarende en distanse rundt hele jordkloden.

– Denne virksomheten er regulert, og det betyr at forutsigbarheten er stor. Atmos Energy har gode inntjeningsmuligheter i mange år fremover. Selskapet har også sektorens beste balanse, og det gir en god beskyttelse på nedsiden. Dessuten får man over 2 prosents direkteavkastning som ventes å vokse med 6-7 prosent pr. år, sier han.

Marsh & McLennan, som han også er positiv til, er en global forsikringsmegler, og ikke et tradisjonelt forsikringsselskap. Nettopp dét tror forvalteren blir en fordel fremover:

– Det betyr at de ikke selv behøver å dekke opp forsikringsrisko. Vi tror selskapet vil utnytte coronakrisen til å ta ytterligere markedsandeler fra konkurrenter, og dermed styrke sin ledende posisjon på verdensmarkedet, sier han.

Han peker på at selskapet er klassifisert som finansselskap i indekser, som har gjort det dårlig på børsene i det siste. Marsh & McLennan-kursen er derimot kun ned 2 prosent hittil i år.

– Klassifiseringen mener vi er misvisende gitt den underliggende virksomheten. Kanskje bidrar dette til at aksjen fremstår som undervurdert. Aksjen bør kunne gi en totalavkastning på over 50 prosent de neste 2-3 årene, sier han.

Skyr bank og telekom

Sektorer som Gezelius sier han er forsiktig med om dagen er bank- og telekom:

– Det finnes sikkert gullkorn i alle sektorer som en flink aksjeplukker kan finne frem til, men generelt har vi problemer med å se mange suksesshistorier innen telekom og bank på grunn av de dårlige fundamentale forutsetningene, og som i tillegg risikerer å forverres de neste årene, sier han.