Mener Equinor-aksjen er blitt for dyr

SKEPTISK: Trond Moldskred, leder av aktiv forvaltning i Sparebanken Møre, mener Equinor-aksjen har steget for mye i det siste. Foto: Iván Kverme

Torsdag 12. mars, den dagen folk hamstret dagligvarer her til lands, bunnet Equinor-kursen ut på 98,16 kroner. Etter en kursoppgang på over 50 prosent, handles aksjen nå til rundt 150 kroner.

Aksjekursen er på samme nivå som i august 2019 da oljeprisen var rundt 60 dollar fatet og gassprisen var betydelige høyere. Den gang var også utbyttene høyere.

– Med historisk lave gasspriser og utsikter til en oljepris under 50 dollar en god stund til, mener vi at selskapet på dagens aksjekurs fremstår som høyt priset, sier forvaltningssjef Trond Moldskred i Sparebanken Møre, og legger til:

– Equinor har også holdt seg veldig godt de siste månedene sammenlignet med andre oljeselskaper.

Equinor prises nå til 11,5 ganger inntjeningen i 2019 og 89 ganger estimert inntjening i 2020, ifølge Infront. 2021-estimater som er innhentet av Bloomberg gir Equinor en P/E på 19 med dagens aksjekurs.

Equinor-kursen er ned rundt 10 prosent hittil i år. Til sammenligning er eksempelvis Total og Chevron ned henholdsvis 23 prosent og 20 prosent. Mye av avviket kan dog forsvares med kronesvekkelsen.

KURSOPPGANG: Equinor-kursen har steget rundt 50 prosent siden bunnen i mars. Her fra selskapets lokaler på Fornebu. Foto: Eivind Yggeseth

Investerer konservativt

Moldskred mener at aksjemarkedet nå er sensitivt for dårlig nytt, om det skulle være svake kvartalstall fra selskaper, oppblussing av coronaviruset eller eskalering av konflikten mellom Kina og USA.

– Derfor legger vi til grunn en konservativ portefølje nå for en periode. I det lange bildet skal Oslo Børs opp mot gamle nivåer, i overkant av 900 poeng. Men i sommer bør man være litt forsiktig. Markedet priser i dag inn at ting skal gå på skinner fremover, sier han.

Blant aksjene han liker er Europris, som er opp 30 prosent hittil i år.

– Hjemmesommer, mindre svenskehandel og et bredt produktutvalg til konkurransedyktige priser er gode argumenter for å eie litt aksjer i dette selskapet i tiden fremover, sier han og legger til:

– Inntjeningen skal videre opp i 2020 og selskapet vil mest sannsynlig også være i stand til å betale gode utbytter fremover.

En defensiv sektor

Telenor er også blant hans favoritter om dagen:

– I urolige markeder fremstår Telenor som en god kandidat. Selskapet har hatt sine utfordringer de siste årene, men fremstår i dag med en bedre profil enn på lenge.

Ifølge Moldskred vil oppgradering av bredbåndsnettet, mer bruk av hjemmekontor og generelt økende etterspørsel etter digitale tjenester fra næringslivet, være noe Telenor vil kapitalisere på.

– Vi venter også at selskapets kostnadsfokus vil bli opprettholdt. Et årlig utbytte på 5-7 prosent er også verdt å ta med seg i et marked der bankinnskudd gir 0 prosent.

Liker kunstgjødsel og solparker

Forvaltningssjefen er også positiv til Yara og mener selskapet er fornuftig priset på dagens aksjekurser. Lave gasspriser, et forventet sesongmessig oppsving i kunstgjødselprisene, og et mulig ekstraordinært utbytte som en følge av salget av Qafco, er noen argumenter for å eie aksjen, ifølge ham.

Scatec Solar, som er opp 32 prosent på Oslo Børs i år, er fortsatt en stjerne i Moldskreds øyne:

– Scatec Solar hentet inn knappe 2 milliarder kroner i emisjon nylig og vi forventer at selskapet skal gi signaler om hva disse pengene skal brukes til i løpet av sommeren. Det kan gi selskapet et ytterligere løft utover året, sier han.