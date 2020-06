– Mange forbruksorienterte norske selskaper nyter godt av det som skjer nå, ettersom minimalt med utenlandsreiser, reduserte strømpriser og lavere renter gjør at folk flest har mer kontanter tilgjengelig enn for et år siden, sier analytiker Øyvind Mossige i SpareBank 1 Markets.

– At de tvinges til å holde seg hjemme gjør at de bruker mer penger her i landet, særlig på interiørprodukter.

Har knalltro på Kid

Et resultat er at butikkjeden Kid i de seneste par månedene har vært Mossiges favorittaksje.

Han påpeker at selskapet lenge har levert bra, både når det gjelder driften, veksten, marginene og avkastningen.

– Kid har styrket sin markedsposisjon og merkevare, blant annet ved å pusse opp sine butikker og bruke mer ressurser på markedsføring, utdyper analytikeren.

– Ledelsen legger hele tiden til nye produktkategorier, så vekstpotensialet er fortsatt stort.

Konsernet har dessuten kjøpt et tilsvarende konsept i Sverige. Inntektene og inntjeningen derfra ventes å stige, idet Hemtex integreres og Kids suksessformler tas i bruk.

– Vi regner med at Kids samlede inntjening blir på 7 kroner per aksje i 2022, men fasiten kan godt bli 10 kroner, sier Mossige.

– Kid-kursen kan ganske lett dobles fra dagens nivå, gitt disse forholdene.

OPTIMISTISK: Øyvind Mossige i SpareBank 1 Markets. Foto: Iván Kverme

Aksje med sprek oppside

For en annen yndlingsaksje, Sats, opererer Mossige med et kursmål på 28 kroner, noe som gir en oppside på cirka 40 prosent.

– Kursen var rundt 30 kroner rett før coronautbruddet, og trenden med at folk bruker mer penger på helse og trening vedvarer, sier han.

– Selskapet er blitt hardt rammet av krisen, men den 15. juni åpner dets treningssentre igjen, og erfaringene fra Finland og Sverige viser at kundene fort kommer tilbake.

En ledende aktør i USA, Planet Fitness, hadde sågar like mange nye kunder i forrige måned som i mai i fjor. Det hjelper at Sats tar grep for å forhindre at folk smittes i deres lokaler, samt at enkelte mindre rivaler har måttet stenge dørene.

– Etter sommeren vil vi trolig se at viktige parametere som kundemasse og inntekter per kunde får en fin utvikling, samt at Sats gradvis vender tilbake til situasjonen før corona, spår analytikeren.

Salgsanbefaling på Orkla

SpareBank 1 Markets har derimot lenge hatt en salgsanbefaling på Orkla.

For høye forventninger er den største utfordringen, mener Mossige.

Han viser til at konsensusestimatet for 2021-inntjeningen ligger på 4,60 kroner per aksje, mens tallet i fjor bare var 4,20 kroner.

– 2019 var et ganske godt år for Orkla, med grei vekst og marginforbedringer, men siden nyttår har analytikerne økt sine estimater både for 2020 og 2021, opplyser Mossige.

– Vi tror nettoeffekten av corona og svekket økonomi kan bli negativ for andre halvår og inn i 2021. Selskapet har en betydelig out-of-home eksponering, spesielt innenfor matvareingredienser, hvor det meste av salget er utenfor hjemmemarkedene.

Svak krone og svekket etterspørsel for Jotun peker i samme retning, legger han til.