Nordea-forvalter anbefaler coronaaksje

På Oslo Børs' minste markedsplass, Merkur Market, befinner det seg et legemiddelselskap med navn Lifecare, som har en markedsverdi på rundt 270 millioner kroner.

– Lifecare utvikler en test for diabetes, som vi tror har et stort potensial. Men det som er mest interessant nå er at selskapet eier 25 prosent av et tysk selskap som heter Digital Diagnostics. Dette selskapet utvikler en ny lovende test for coronaviruset, sier forvalter Robert Lingaas i Nordea Investment Management.

Ifølge ham gir denne testen svar i løpet av noen minutter, det er ikke nødvendig å sende svar til et laboriatorium og man kan ta testen på stedet.

– Søknaden er allerede sendt til tyske helsemyndigheter og amerikanske FDA og det forventes at søknaden blir godkjent i løpet av få uker. Hvis det skjer, er det et betydelig potensial for et kommersielt produkt og oppside i Lifecare-aksjen, sier han.

Lingaas understreker at dette er et lite selskap og at en investering er forbundet med høy risiko.

SPENT: Forvalter Robert Lingaas i Nordea Investment Management. Foto: Privat

Bull på puter og gardiner

En litt mindre risikabel aksje, som Lingaas også er positiv til, er Oslo Børs-noterte Kid Interiør. Aksjekursen har steget over 40 prosent hittil i år, og har nær doblet seg siden bunnen i mars.

Forvalteren bryr seg ikke så mye om at største aksjonær, Bjørn Rune Gjelsten, nylig solgte ut en tredjedel av aksjene sine i selskapet.

– Selskapet leverte et veldig godt første kvartal og har startet andre kvartal veldig bra. Vi tror på et veldig sterk sommersalg for Kid. Folk vil bruke mye penger på puter og gardiner, sier han og legger til:

– Selv om aksjen er kraftig opp i år, syntes vi prisingen fortsatt er attraktiv, med en P/E på 11 for inneværende år.

Ser oppsving for gjødsel

Yara er en annen aksje Lingaas tror skal stige fremover. Aksjen er ned rundt 2 prosent hittil i år, noe som er langt bedre enn resten av aksjemarkedet.

– Yara har en sterk markedsposisjon og selskapet øker andelen spesialprodukter, som gir bedre marginer. Urea-markedet er noe svakt akkurat nå, men vi tror på bedring utover høsten. Dette markedet pleier å stramme seg til da, sier han.

Forvalteren peker på at Yara nyter veldig godt av ekstremt lave gasspriser, som er en kostnad for kunstgjødselprodusenter.

– Vi tror på god kontantstrøm og solide utbyttebetalinger til aksjonærene, sier han.

Lingaas, som har ansvaret for industri blant forvalterteamet i Nordea, er også positiv til Borregaard. Aksjen er blitt en yndet aksje blant forvaltere om dagen, også på grunn av ESG-faktoren, og aksjekursen er opp rundt 6 prosent hittil i år.

– Vi tror på god inntjeningsvekst de neste årene og da kan man forsvare prisingen. Selskapet scorer også høyt på ESG, som er viktig. Ledelsen er veldig bra og selskapet er solid, sier forvalteren.

Negativ til oljeservice

Lingaas holder seg unna oljeservice, som så mange andre forvaltere om dagen.

– Vi er negative til oljeservice. Selv om oljeprisen har kommet opp og vil kanskje fortsette å stige, tror vi fremdeles at oljeselskapene vil kutte og holde investeringene på et lavt nivå de neste årene. Dette vil ramme aktivitetsnivået for oljeservicenæringen hardt, sier han.

Han understreker at de ikke er negative til absolutt alt innenfor sektoren:

– Det ser greit ut for Subsea 7, men det er svært utfordrende for segmenter som sliter med overkapasitet og høy gjeldsgrad, som supply, rigg og seismikk, sier han.