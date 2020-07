– I IT-sektoren har programvare- og halvlederaksjer steget mest i de seneste månedene, konstaterer analytikeren Henriette Trondsen i Arctic Securities.

– En del IT-selskaper kan komme styrket ut av krisen, idet covid-19 aksellerer omstillingen mot digitalisering, videosamtaleløsninger, skylagring, e-læring og netthandel.

Trondsen påpeker at flere bedrifter lar ansatte fortsette å jobbe hjemmefra, også etter krisen, og at behovet for digitale løsninger generelt har steget.

Hun tror imidlertid at den økte trafikken til nettspill- og videostreamingtjenester i stor grad vil reverseres, når coronakrisen er over.

«YouTube for utdanning»

Arctic-analytikeren trekker frem Kahoot og Crayon Group.

– Førstnevnte er en av få selskaper som kan tjene på covid-19, med økt PR rundt fjernundervisningsvektøyene for bedrifter og skoler, forklarer hun.

– På sikt kan Kahoot bli en «YouTube for utdanning», og det er dessuten mange mulige triggere for kursoppgang i de kommende månedene.

Kahoots drift skaper allerede en positiv kontantstrøm, til tross for at bare 1 prosent av brukerne betaler for tjenesten.

SER KONSOLIDERINGSMULIGHETER: Arctic-analytikeren Henriette Trondsen. Foto: Iván Kverme

Stort marked i utlandet

Crayon drar på sin side nytte av økt etterspørsel for skyløsninger og -programvare.

Foreløpig er selskapet knapt blitt påvirket av coronakrisen, og rundt 60 prosent av inntektene kommer fra fornyelser av programvarekontrakter.

– Dessuten reflekterer dagens aksjekurs kun verdien av virksomheten i Norden, som står for omtrent 120 prosent av driftsresultatet, hevder Trondsen.

– 45 prosent av bruttofortjenesten stammer imidlertid fra andre markeder, og etter hvert som disse blir mer lønnsomme, burde Crayon-kursen stige.

Ifølge analytikeren er virksomheten i USA særlig undervurdert.

En mulig «trygg havn»

Arctics spesialist på IT, media og telekom synes også Schibsted er attraktivt priset.

Hun viser til eierandelen i rubrikkselskapet Adevinta og økt trafikk til rubrikksider som Finn.no og Blocket.se. I tillegg opplever Schibsteds distribusjonsvirksomhet, som inkluderer hjemmelevering av pakker og mat, solid vekst.

– Oppkjøp eller konsolideringer kan øke verdien av både Schibsted og Adevinta, mener Trondsen.

– En trigger vil være om Adevinta slår seg sammen med eBay Classifieds.

Generelt liker Trondsen også europeiske telekom-aksjer, inkludert Telenor. Analytikeren viser til at Telenor i Norden har vært relativt lite rammet av virusutbruddet, mens den asiatiske virksomheten blir hardere truffet. Hun ser også muligheter for konsolidering i sektoren, dersom EU godtar flere sammenslåinger for å legge til rette for 5G-investeringer.