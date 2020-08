SpareBank 1-analytiker med grønne aksjevalg

– Børsavkastningen er normalt svakere om høsten, men om vi løfter blikket litt, finnes det en del attraktive kjøpsmuligheter, hevder SpareBank 1-analytiker Jonas Meyer.

– Verden skal «bygges opp igjen» etter covid-19, og et gjennomgående tema i alle stimuleringspakker er at det skal investeres mye i fornybar energi, IT og til dels legemidler.

Meyer regner følgelig med at nettopp disse sektorene vil gi best avkastning det neste tiåret.

– «Tradisjonelle» fornybar energi-aksjer som NEL og Hexagon har allerede steget mye, så jeg er mer positiv til tidligfase, noe utradisjonelle selskaper, utdyper han.

– Aller størst tro har jeg på Kalera, Quantafuel, Crayon og Atlantic Sapphire, mens jeg styrer unna REC, drilling og oljeserviceforetak som ikke er med på endringen mot fornybar energi.

FORETREKKER INNOVASJONSSELSKAPER: SpareBank 1-analytikeren Jonas Meyer. Foto: Fotograf Ornelund

Spennende salatprodusent

Meyer beskriver Kalera som et «veldig spennende case».

Selskapet dyrker salat innendørs, bruker 95 prosent mindre vann enn tradisjonelle produsenter, har ingen utslipp og befinner seg nærmere forbrukerne.

Produksjonen kan dessuten opprettholdes 365 dager i året.

– Risikoen ble betydelig redusert da den første storskalafabrikken startet produksjon i Orlando i februar, og nå skal flere rulles ut, fortsetter analytikeren.

– Det har vært stor interesse for selskapets seneste emisjoner, og nylig ble det solgt aksjer for 50 prosent mer enn sluttkursen dagen før.

Resirkulerer plastsøppel

Quantafuel, som resirkulerer plastsøppel, er en annen favoritt.

– Den første storskalafabrikken skal stå ferdig i Danmark i løpet av kort tid, og dersom den fungerer, burde aksjen være verdt minst fire ganger dagens kurs, sier Meyer.

– Selskapet har den seneste tiden fått med seg både BASF, Vitol og Lego-eier Kirkbi som aksjonærer, etter en grundig due diligence-prosess, og dette skaper tillit til dets teknologi.

SpareBank 1-analytikeren liker også Atlantic Sapphire.

Konsernet driver med landbasert lakseoppdrett, hvilket innebærer lavere utslipp, økt kontroll på fisken og større vekstmuligheter enn tradisjonell, havbasert produksjon.

– Den første storskalafabrikken skal slakte i løpet av høsten, og dersom vi antar tilsvarende multipler som for børsnoterte oppdrettere, vil aksjen gjøre tregangeren, sier Meyer.

Styrer unna REC

Analytikeren unngår derimot REC, som følge av konsernets likviditetsproblemer.

– Jeg liker heller ikke selskaper som driver med olje- og gassdrilling, tilføyer han.

– Der er markedsutsiktene dårlige.

Meyer forklarer at han som fornybar energi-entusiast har vanskelig for å se at oljeprisen skal holde seg tilstrekkelig høy tilstrekkelig lenge til at det vil gi høy boreaktivitet offshore.