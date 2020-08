Ser fortsatt oppside for IT-aksjer

KINESISK NETTHANDELSGIGANT: Her fra et av Alibabas distribusjonssentre i Russland. Selskapets aksjekurs er opp med 24 prosent hittil i år.

– Markedsutsiktene er ikke spesielt gode, hevder Ipek Ozkardeskaya i nettmegleren Swissquote.

– Den covid-relaterte økonomiske oppbremsingen fortsetter å ramme næringslivet, og gjenåpningen skaper risiko for kraftig smitteøkning og utsatt normalisering.

En annen utfordring, ifølge strategen, er at det er mindre rom for finans- og pengepolitisk stimulans enn tidligere.

Liker europeiske aksjer

– Når det er sagt, venter vi at europeiske aksjer vil gjøre det bedre enn tilsvarende amerikanske, fortsetter Ozkardeskaya.

– Indeksene i vår del av verden vil trolig følge det V-formede mønsteret vi har sett i USA.

Swissquotes markedsguru påpeker at USAs coronasituasjon hittil har vært verre enn Europas, til tross for at de europeiske nedstengningene gradvis avvikles.

Den ferskeste statistikken viser nesten fem millioner amerikanske smittetilfeller, mens tallet i EU er rundt 1,8 millioner. USA står dessuten for over en fjerdedel av den globale totalen, til tross for at landet bare har fire prosent av verdens befolkning.

Fortsatt oppside i IT

– Jeg tror teknologiaksjene vil fortsette å gjøre det bra, både i covid-miljøet og på lang sikt, fortsetter Ozkardeskaya.

– I så måte er en diversifisert portefølje med globale IT-giganter lovende.

Strategen trekker frem Amazon, Alphabet og Apple, samt kinesiske Alibaba og JD.com.

Av de fem har sistnevnte gjort det aller best siden nyttår, med en kursoppgang på 83 prosent. Deretter følger Amazon og Apple, med henholdsvis 70 og 50 prosent. For Alibaba og Alphabet er tallene noe mer beskjedne 24 og ti prosent.

LIKER OGSÅ GULLGRUVEAKSJER: Strateg Ipek Ozkardeskaya i den sveitsiske nettmegleren Swissquote. Foto: Swissquote

OPEC-relatert risiko

– For tiden liker vi også gullgruver, og selskaper som Anglo American og Fresnillo burde fortsette å slå markedet, ettersom gullprisen stiger enda mer, tilføyer Ozkardeskaya.

Hun viser til at verdien av det edle metallet nylig passerte 2.000 dollar pr. unse og dermed satte ny rekord.

Swissquote er derimot nøytrale til finansaksjer og unngår helst fly- og reiselivsselskaper.

– Vi er heller ikke positive til oljesektoren, ettersom OPECs beslutning om å fase ut produksjonskuttene kan ha vært prematur, forklarer nettmeglerens strateg.