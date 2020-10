– Siden sommeren har markedet fokusert på små IT-aksjer og fornybare selskaper som rusher mot «børs» i et historisk høyt antall og tempo, konstaterer Heyerdahl, som forvalter fondet First Norge Fokus.

– Mange av disse nye selskapene tjener ikke penger, så her blir det viktig å ikke la grådigheten ta overhånd.

Heyerdahl advarer dessuten at børsuroen kan tilta utover høsten, som følge av USAs presidentvalg, brexit, covid–19 og høye forventninger til neste års selskapsinntjening.

– First Norge Fokus investerer i relativt få kvalitetsselskaper og avhenger derfor ikke av timing, noe som trolig er hovedårsaken til at strategien har slått Oslo Børs i seks av seks år, fortsetter forvalteren.

FORVALTER NORGE–FOND: Jonas Heyerdahl i First Fondene. Foto: Olav Gram Degnes

Kan doble inntjeningen

Et slikt «kvalitetsselskap» er Borregaard ( ).

Ifølge Heyerdahl gir konsernets omfattende spesialiseringsprogram et langsiktig inntjeningspotensial på opp mot 10 kroner per aksje, hvilket innebærer en dobling fra dagens nivå.

Han tilføyer at ESG-profilen og økt bunnlinjevekst dessuten burde føre til høyere multipler.

– Vi liker også Bakkafrost ( ), som i år er blitt hardt rammet av corona og uvær, sier forvalteren.

– Selskapet vil imidlertid ha god biomassevekst i 2021, og ved en normalisering ser dette attraktivt ut.

Nordisk markedsleder

En tredje favoritt er Schibsted ( ), som nylig kjøpte to rubrikkselskaper i Danmark og Finland, i tillegg til å gjennomføre en snuoperasjon i svenske Blocket.

– Konsernet er nå tilbake der det startet for over 20 år siden, med en komplett nordisk rubrikkplattform, forklarer Heyerdahl.

– Få i verden kan dette bedre enn Schibsted, noe Adevinta er et bevis på.

Forvalteren legger til at også mediadelen har gode vekstmuligheter, idet digitale abonnenter for første gang bidrar mer til bunnlinjen enn papirabonnenter. Schibsted leverer dessuten trykksaker til 80 prosent av Norges husholdninger, og for tiden utvikles nye logistikktjenester for å dra nytte av dette nærværet.

Knuser forventningene

– Kongsberg Gruppen ( ) har på sin side knust markedets forventninger i fem kvartaler på rad, uten at aksjekursen har steget tilsvarende, fortsetter Heyerdahl.

– Dessuten mener ledelsen at Kongsberg Digital vil kunne omsette for tre milliarder kroner innen 2024, og med dagens multipler burde denne virksomheten alene ha en høyere markedsverdi enn hele Kongsberg Gruppen.

I mellomtiden får aksjonærene et ekstraordinært utbytte på 30 kroner per aksje, påpeker First–forvalteren.

– For øvrig liker vi Subsea 7 ( ), hvor tirsdagens kapitalmarkedsdag bekrefter selskapets evne og fokus på å kunne levere store «Total Entreprise»–prosjekter innen vind, nå med en mindre kapitalkrevende forretningsmodell, sier han.

– Det kan ta litt tid, men her kommer det en reprising av aksjen.