Handelsbanken-forvalter liker karbonfangst og landbasert oppdrett

INNOVATIV OPPDRETTER: Atlantic Sapphire driver med landbasert oppdrett i Florida. Her med medgründer Bjørn-Vegard Løvik. Foto: Ansco

– Karbonfangst er en helt nødvendig del av klimaløsningen, og Aker Carbon Capture ( ) er en av bare fire spillere med industriell skala globalt, i tillegg til å være den eneste «pure play»–aksjen, sier forvalter Kris Robberstad i Handelsbanken Investment Management

Han påpeker at regjeringen nylig lanserte 17 milliarder kroner i støtte til det norske karbonfangstmarkedet via Prosjekt Langskip, hvor Aker Carbon Captures teknologi er sentral.

Forutsatt at støtten vedtas som planlagt i statsbudsjettet, vil dette ifølge Robberstad bidra til å senke aksjens risiko og øke sannsynligheten for at nye ordrer kommer inn.

– Kursen i Aker Carbon Capture har gått mer enn 200 prosent siden børsnoteringen i august, men dagens konsernverdi er likevel bare 0,6 ganger ledelsens salgsmål for 2025, fortsetter Robberstad.

– Det er ikke krevende i forhold til andre vekst–, ESG– og konseptselskaper, så på litt sikt burde oppsiden være stor.

LIKER MILJØPROFILENE: Handelsbanken-forvalter Kris Robberstad. Foto: Handelsbanken

Innovativ lakseoppdrett

Forvalteren trekker også frem Atlantic Sapphire ( ), som driver med landbasert oppdrett av laks.

Virksomheten regnes som mer miljøvennlig og kostnadseffektiv enn tradisjonell akvakultur, samtidig som fiskens kvalitet kan være bedre.

– Selskapet annonserte første kommersielle slakt i Florida i forrige uke og kan nå øke volumene ut til viktige kunder, tilføyer han.

– Dessuten har selskapet etter emisjonen i september netto kontanter og er fullfinansiert gjennom fase to av sitt oppdrettsprosjekt.

Robberstad venter ytterligere drahjelp fra høyere laksepriser ut året og inn i 2021.

En nordisk rubrikkgigant

Forvalteren nevner også et par mer etablerte selskaper, Schibsted ( ) og Europris ( ).

– Prisingen av Schibsted, ekskludert Adevinta–delen, har ikke hengt med sammenlignbare selskaper, etter at sistnevnte ble børsnotert, opplyser han. –Selskapet konsoliderer det nordiske rubrikkmarkedet og får en stadig bedre markedsposisjon.

Robberstad viser til at ledelsen dessuten har brukt covid-19 til kostnadsbesparelser, noe som kan bidra til overraskende gode resultater for tredje kvartal.

Spår oppjusteringer

Forvalteren regner med at også Europris–estimatene blir jekket opp i de kommende månedene.

– Denne aksjen har vi lenge likt, forteller han.

– For tiden kapitaliserer Europris på stengte grenser, samt at folk ferierer i Norge og jobber hjemmefra, og dette vil trolig fortsette å gi økt handel og et større kundegrunnlag.

Ifølge Robberstad er både Schibsted og Europris ennå «billige» i forhold til tilsvarende andre aksjer.

Han mener dette, kombinert med de forventede estimathevingene, lover godt for den fremtidige avkastningen.

Venter høyere børser

Robberstad spår for øvrig at norske aksjer generelt er mer verdt om ett års tid.

Han påpeker at verdensøkonomien henter seg inn og at svært lave renter gir få alternativer til børsene.

– Når det er sagt, går vi nå fra en fase hvor aktivitets– og overraskelsesparametrene er positive overalt til mer utflating, og det alene kan være nok til å fremprovosere litt gevinsttaking og kapitalreallokeringer, legger han til.

– På toppen av dette har vi en ny coronaoppblomstring i mange land, pluss usikkerhet rundt presidentvalget i USA.