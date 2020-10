Er overrasket over prisingen

– Gitt den globale usikkerheten, er aksjemarkedet priset overraskende høyt, erklærer Henrik Sommerfelt, som leder CMC Markets' skandinaviske virksomhet.

– Investorer kaster seg over tilnærmet alt som heter teknologi- og ESG–aksjer, og en rekordhøy andel aksjer prises nå til minst ti ganger omsetning (P/S), både internasjonalt og her hjemme.

Sommerfelt nevner Tesla, som har en markedsverdi tilsvarende 15 ganger salget i de seneste fire kvartalene.

– Selv med en inntjening på 20 prosent av inntektene, gir dette en P/E på 75, konstaterer han.

– Markedet synes å være i overkant spekulativt drevet, på bekostning av fundamentale faktorer.

SER BOBLETENDENSER: Henrik Sommerfelt, som leder CMC Markets i Skandinavia. Foto: CMC Markets

Markedet synes å være i overkant spekulativt drevet... Henrik Sommerfelt, CMC Markets

Et skummelt marked

Ifølge Sommerfelt innebærer disse forholdene at aksjemarkedet er blitt «litt skummelt», med betydelig større nedside enn det som er vanlig.

I likhet med de fleste andre i finansbransjen, anerkjenner han imidlertid at ytterligere pengepolitisk stimulans og investorenes «fear of missing out» kan presse kursene enda høyere.

– Dessuten kan ESG-aksjer få et ekstra løft, dersom Biden blir USAs neste president, ettersom han har annonsert skattemessige incentiver for å være mer miljøvennlig, tilføyer Sommerfelt.

– Gjenvalg av Trump vil derimot kunne slå hull på det som kan se ut som en ESG-boble.

Mange kjøpsmuligheter

CMC-sjefen skuer dessuten mot en verden som normaliserer seg, etter coronapandemien.

Han finner følgelig gode kjøpsmuligheter blant lavt prisede, men solide reiselivs- og energiselskaper.

– For eksempel er American Airlines-kursen fortsatt godt under halvparten av nivået før Covid og nær bunnen i april, til tross for at utsiktene i dag er langt bedre, forteller Sommerfelt.

– Dette er USAs største flyselskap, og det burde klare seg gjennom krisen.

Sommerfelt liker også Aker BP ( ), som han kaller «et av de mest digitale oljeselskapene i verden». Han viser til at ledelsen tidligere har vist en stor omstillingsevne, og at kursen er halvert siden begynnelsen av året. CMC-sjefen venter dessuten en «ketchupeffekt», der lavere tilbud og en rask innhenting i oljeetterspørselen fører til langt høyere Brent-priser, når coronakrisen er over.

Interessant tankmarked

– På lang sikt burde selskaper som DNB ( ) og Google også gi god avkastning, fortsetter Sommerfelt.

– De lave korte rentene gir gode rentemarginer for norske banker, og Google har gjennom 15–20 år vist en enorm evne til å bygge kultur og skape nye tjenester, forklarer han.

Til slutt trekker Sommerfelt frem tankaksjer, som er relativt «billige» i forhold til blant annet selskapenes sikrede inntekter.

Han tilføyer at gull kan gi ekstra inflasjonssikring, diversifisering og oppside i porteføljen, særlig dersom det edle metallet kjøpes for 1800 dollar eller mindre per unse.