Venter rask normalisering i år

I august opererte Nordea Wealth Management med en «nøytral» vekting mot aksjer, idet vedvarende penge- og finanspolitiske stimulansgrep delvis ble oppveid av risiko for en ny smittebølge.

Senere er sjefstrateg Erik Bruce blitt noe mer optimistisk.

– På litt sikt er utsiktene for aksjemarkedene relativt gode, sier han i dag.

Smittefrykt og restriksjoner avtar

– Mest sannsynlig har vi allerede i løpet av første halvår vaksinert nok folk til at smittefrykt og restriksjoner avtar markant, utdyper Nordea Wealth Managements sjefstrateg.

– Da vil den økonomiske politikken ha sørget for at etterspørselen og aktiviteten raskt kan normaliseres.

Et resultat av den forventede makroøkonomiske utviklingen, ifølge Bruce, er at også bedriftenes inntjening får en kraftig rekyl.

Kombinert med fortsatt lave renter, vil dette bidra til at aksjer fortsetter å fremstå som mer attraktive enn rentepapirer og andre aktivaklasser.

Fortsatt betydelig coronarisiko

– Den muterte og mer smittsomme versjonen av covid-19 minner oss om at det er risiko for at ting ikke vil gå så glatt, tilføyer Bruce.

– Dersom det skulle ta mer tid å fjerne restriksjoner og frykt, er det imidlertid sannsynlig at markedene vil fokusere på situasjonen etter viruset, samt at myndighetenes kraftige økonomiske støtte vil fortsette.

I sjefstrategens hovedscenario vil sykliske sektorer, som råvarer og industri, gi særlig god avkastning.

«Nøytral» vekt mot IT-aksjer

– Vi er mindre positive til sektoren «stabilt konsum», inkludert leverandører av dagligvarer, ettersom slike aksjer normalt henger etter i sykliske oppsving, fortsetter Bruce.

Siden august har Nordea Wealth Management dessuten senket modellporteføljens allokering til IT-aksjer fra «overvekt» til «nøytral».

Bruce påpeker at rentene ligger an til å stige, samtidig som arbeids- og konsummønsteret kan bli mer normalt, når pandemien er over. I tillegg er det risiko for at myndighetene innfører strengere reguleringen for IT-næringen.

– På den positive siden har mange selskaper i sektoren stor markeds- og prisingsmakt, i alle fall internasjonalt, tilføyer sjefstrategen.

– Og selv om det enorme oppsvinget i etterspørselen etter denne typen produkter nok vil avta etter coronakrisen, favoriserer teknologisk utvikling sektoren på litt lenger sikt.