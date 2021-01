Breivik synes Oslo Børs virker «noe overkjøpt» for tiden og regner med at Hovedindeksen vil bevege seg sidelengs i en periode.

På sikt er han imidlertid fortsatt positiv til norske aksjer.

– Billig tilgang på kapital og generelt lav økonomisk vekst gjør at vekst gjennom oppkjøp er opportunt, så vi tror M&A kan bli et stort tema i 2021, legger han til.

– At balansene nå svulmer av kontanter, som følge av fjorårets rekordhøye kapitalinnhenting og mer forsiktige utbytter, vil bidra til at det blir langt flere oppkjøp.

God konsolideringsplattform

Blant enkeltaksjene har Breivik særlig tro på Meltwater, der DNB Markets' kursmål impliserer en oppside på 40 prosent i 2021.

– Selskapet er unikt posisjonert innenfor bedriftsprogramvare og har en attraktiv plattform for konsolidering, noe som gjør at kapitalen fra børsnoteringen kan brukes til å gjøre gode oppkjøp, forklarer han.

– Aksjen handles på en dyp rabatt til sammenlignbare selskaper, og dette er en mangedoblingskandidat på lenger sikt.

En spennende aksje

Breivik trekker også frem en annen norsk teknologiaksje, Nordic Semiconductor .

Han viser til halvlederprodusentens sterke strukturelle vekst, samt at selskapet trolig er en oppkjøpskandidat.

– Utenfor teknologisektoren er Lerøy Seafood Group et godt kjøp, blant annet som følge av den attraktive prisingen på 12,5 ganger årets inntjeningsestimat, fortsetter Breivik.

– En kombinasjon av begrenset volumvekst og økt etterspørsel, når økonomien åpner opp igjen, kan gi overraskende sterke laksepriser i andre halvår.

Råvareprisene på vei opp

Aksjesjefen liker også Norsk Hydro og den svenske stålprodusenten SSAB.

Begge ligger an til å dra nytte av både stigende råvarepriser og ytterligere rotasjon fra vekst- til verdiaksjer.

– Høye kullpriser i Kina støtter videre oppgang i aluminiumsprisene, men dette er ennå ikke reflektert i konsensusestimatene for Norsk Hydro, utdyper Breivik.

– Også SSAB vil trolig overraske positivt, som følge av sterk volum- og prisvekst for stål.

Breivik tilføyer at SSAB er lederen innenfor miljøvennlig stålproduksjon, samt at DNB Markets' prognose for årets EBITDA er 26 prosent høyere enn konsensusestimatet.