Crayon Group har lenge vært en av Larstedt Lagers favorittaksjer og er det fortsatt.

– Sterk vekst og solid avkastning på investert kapital gjør at dette selskapet fortjener en høy prising – særlig ettersom ledelsen har bevist evne til å levere, forklarer forvalteren.

Fjorårets topplinjevekst ble på 30 prosent, og fremover ventes en kapitalavkastning på 20 prosent.

Larstedt Lager tror trenden vil fortsette og at konsernets guiding for mellomlang sikt blir oppjustert.

– Crayon har et enormt adresserbart marked, som global programvarekonsulent og Microsoft–partner, utdyper han.

– Vi liker selskapets tydelige forretningsmodell, med fokus på skyen og programvare, og den internasjonale ekspansjonen har vært vellykket.

SER GODE VEKSTMULIGHETER: Forvalter Alexander Larstedt Lager i Arctic Asset Management. Foto: Ivan Kverme

Vi liker selskapets tydelige forretningsmodell... Alexander Larstedt Lager, Arctic Asset Management

Tryller med beskjedne priser

Forvalteren har dessuten sansen for SalMar , som han kaller «et kvalitetsselskap med bransjens laveste kostnader og en solid balanse».

– Adm. direktør Gustav Witzøe er en trollmann, som tryller beskjedne laksepriser til kjempemarginer, sier han.

– Det er imidlertid ikke magi som ligger bak de sterke resultatene, men hardt arbeid og god ledelse over tid.

Larstedt Lager er også imponert over Kahoot!–toppsjef Eilert Giertsen Hanoas evne til å levere på selskapets mål. At Disney, Softbank og Microsoft er inne på eiersiden er et annet pluss.

– Markedet for nettbasert «Educational Learning» vil bli stort og er foreløpig uten noen klar vinner, tilføyer han.

– Kahoot! har gode forutsetninger, ettersom appen spres som viral gratisløsning.

Har sterk markedsposisjon

Trauste Gjensidige Forsikring er yndlingsaksje nummer fire.

Her viser Larstedt Lager til den sterke posisjonen i et konsolidert forsikringsmarked med avtagende konkurranse.

– Gjensidige bøtter inn penger i sin norske forsikringsvirksomhet, idet prisøkningene fortsetter og kundeutbyttene gir høy kundelojalitet, fortsetter han.

– Det har vært spekulasjoner om et bud på Codan Danmark, og selskapets dyktige finansdirektør vil utvilsomt bidra til at det riktige valget tas – enten det blir oppkjøp eller ikke.

Aksjen er blitt billigere

Til slutt trekker Larstedt Lager frem Schibsted , et annet konsern som har skapt store aksjonærverdier over tid.

– Selskapets mediedivisjon gjorde det mye bedre enn ventet gjennom 2020, men prises likevel lavt av analytikerne, sier han.

– Kursen har i de seneste tre månedene korrigert ned, så dette et fint nivå for å titte på aksjen.

Andre pluss er Finn.nos tilnærmede monopol og store prisingsmakt i Norge, samt den strategisk viktige eierandelen i Adevinta .

– Sistnevntes oppkjøpshistorikk er svært god, og overtatte virksomheter har over tid levert langt bedre enn forventet, sier Larstedt Lager.