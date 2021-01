Satser på verdiaksjer og ESG

Lave renter, massevaksinering og USAs finanspolitiske stimulans vil bidra til at børsoppturen fortsetter i år, ifølge Tove Lunde Bjørge i Sparebanken Møre Aktiv Forvaltning.

Hun har særlig tro på sykliske verdiaksjer og sterke ESG-selskaper.

En miljøvennlig stålprodusent

Et eksempel er SSAB, som er ledende innenfor miljøvennlig stålproduksjon og skal bli enda grønnere ved å bruke hydrogen i sine prosesser.

Aksjen handles likevel med en 50 prosents rabatt til bokført egenkapital.

– De underliggende markedene blir bedre, alle verkene går på full kapasitet, prisene stiger og estimatoppjusteringer ligger i kortene, opplyser Bjørge.

– Markedet har priset inn et kjøp av nederlandske Tata Steel, som ikke har samme miljøvennlige profil, og om dette skjer, vil SSABs ambisjon fortsatt være fossilfri produksjon.

UNNGÅR HØYTFLYVENDE «LUFTFSLOTT»: Porteføljeforvalter Tove Lunde Bjørge i Sparebanken Møre Aktiv Forvaltning investerer i attraktivt prisede aksjer i solide selskaper. Foto: Sparebanken Møre

...prisene stiger og estimatoppjusteringer ligger i kortene Tove Lunde Bjørge, Sparebanken Møre Aktiv Forvaltning

Attraktivt priset svensk aksje

Også industriselskapet SKF befinner seg i porteføljen.

Ifølge Bjørge er dette en av de få svenske «capital goods»–aksjene som ennå er attraktivt priset, til tross for at kursen er rekordhøy.

– Resultatene i tredje kvartal var imponerende, og det er potensial for enda bedre inntjening, sier hun.

– Blant annet venter vi sterk vekst for RecondOil, som har et produkt som reduserer behovet for å skifte olje på ulike typer maskiner.

Sjømat kommer sterkt tilbake

SalMar vil på sin side dra nytte av en ventet innhenting i laksemarkedet.

– Selskapet er best i klassen på kostnader og lønnsomhet, men den seneste tidens relativt svake resultater har ført til at analytikernes estimater er blitt kraftig senket, forklarer Bjørge.

– Vi tror blant annet at det vil komme gode nyheter om satsingen på offshore oppdrettsanlegg.

Strømprodusenten Scatec har lenge vært Sparebanken Møres favoritt. Kursen har steget voldsomt, men ifølge Bjørge kan den godt gå mye mer.

– Selskapets årlige strømproduksjon vil trolig dobles i de neste to årene, i tråd med ytterligere kapasitetsutbygging, sier hun.

– På kort sikt bør aksjen nyte godt av at fire nye solparker settes i produksjon i første kvartal, samt at Scatec trolig vil annonsere byggestart på en rekke nye prosjekter.

Tjener på høyere lange renter

Til slutt nevner forvalteren Storebrand , som ligger an til å tjene på vekst i sparemarkedet og høyere lange renter.

– Den seneste tidens renteøkning gir økt solvensgrad og støtte til økt utbyttekapasitet, noe som er i tråd med selskapets utbyttepolitikk, sier hun.

For øvrig er Bjørge generelt skeptisk til høyt prisede aksjer i selskaper med begrenset historikk. Hun viser til at mange har steget voldsomt i den seneste tiden og maner til forsiktighet.