– Børsene går inn i 2021 litt i spagaten, sier adm. direktør Tore Bergan i Global Assets and Trading (GAT).

– Samfunnet vil etter hvert åpne opp igjen, men vi ser samtidig at prisingen i markedet er ekstremt høy.

Ifølge Bergan er det fire hovedgrunner til at vi uansett ikke får noe børskrakk i år.

Disse inkluderer en forventning om vedvarende lave renter, som ikke bare gir billig finansiering for bedriftene, men også tvinger investorer som ønsker avkastning inn i aksjer.

Småinvestorene har tatt over

– Det neste punktet er at ny teknologi, økte reguleringer og coronakrisen har medført at småinvestorer praktisk talt har tatt over markedet, fortsetter Bergan.

– De bryr seg mindre om prising enn proffene, så de gamle verdsettingsreglene stemmer ikke på samme måte som før.

GAT-sjefen mener at vurdering av enkeltaksjers oppside fortsatt er viktig, men at man bør bruke verktøy som er bedre tilpasset dagens virkelighet.

– Vår faktormodell ser blant annet på sentimentet i markedet, og dette bidro til at vi slo Oslo Børs med 12 prosentpoeng i fjor, utdyper han.

– Det til tross for at vi tapte på å være 100 prosent i kontanter i november.

Tjener mest på lave renter

En tredje faktor, ifølge Bergan, er differansen mellom verdi- og vekstaksjer.

– Vanligvis går vekst bedre enn verdi i lavrentescenarier, da neddiskonteringen av fremtidige kontantstrømmer blir mindre, forklarer han.

– Vi tror rentene lenge vil holde seg relativt lave, så vi er uenige med analytikere som mener verdiaksjer skal få en ny renessanse.

GAT-sjefen regner imidlertid med at avkastningsforskjellen mellom de to gruppene blir mindre enn i fjor – delvis fordi Biden-regjeringen i større grad kommer til å regulere de amerikanske teknologigigantene. Samtidig kan mange verdiaksjer nyte godt av stimulans og færre coronabegrensninger.

GATs fem favorittaksjer

– En siste grunn til at vi sannsynligvis unngår et snarlig krakk, er at vi allerede hadde en kraftig korreksjon i mars i fjor, sier Bergan.

– Det vi ofte får når markedet er «overpriset» er langsiktig flatere markedstrender, høyere kortsiktig volatilitet og større vansker med å plukke de «riktige» aksjene.

GATs egen faktormodell velger hver måned et utvalg aksjer som ventes å gjøre det særlig bra.

For februar inkluderer disse hovedsakelig selskaper med høye marginer eller egenkapitalavkastning, som ABG Sundal Collier , DNB , Avance Gas og FjordkraftFKRFT.

I tillegg kommer Scana , som har et sterkt kortsiktig kursmoment.