Fortsatt positiv til oljeaksjer

– Vi er meget positive til oljemarkedet og tror oljeprisen vil holde seg på dagens nivå gjennom resten av 2021, for deretter å styrke seg ytterligere og holde seg over 70 dollar fatet, når vi sakte men sikkert beveger oss inn i en normalisert hverdag, sier Danske Bank-analytiker Steffen Evjen.

Han regner dessuten med at OPEC vil reversere store deler av sine produksjonskutt, i takt med stigende oljeetterspørsel i andre halvår 2021.

– Med tiltagende etterspørselsvekst neste år og utover, må vi rette blikket mot resten av tilbudssiden for å avgjøre hvordan markedsbalansen vil se ut, fortsetter analytikeren.

Disiplinerte skiferoljeprodusenter

Evjen påpeker at de amerikanske skiferoljeprodusentene hittil har vist mye mer disiplin enn før, når det kommer til investeringer og produksjonsvekst.

Så langt er det lite som tyder på at de vil gjenta det tidligere mønsteret, der høyere oljepriser ga seg utslag i hurtig stigende volumer.

– Dette kan selvsagt forandre seg, og vi forventer noe vekst derfra over de neste årene, tilføyer Evjen.

– Samtidig har produsenter utenfor OPEC og USA gjort massive investeringskutt siden 2014, og dette innebærer en stor sjanse for fallende volumer fra disse landene etter 2023.

VENTER HØYERE OLJEPRISER: Oljeanalytiker Steffen Evjen i Danske Bank. Foto: Ivan Kverme

Vedvarende stramt oljemarked

Evjen konkluderer at disse faktorene peker i retningav et mer vedvarende stramt oljemarked enn man har sett på lenge.

– Da er det naturlig at vi er positive til alle oljeaksjene vi dekker, og det fine for investorer er at man her har et ganske variert utvalg å velge fra, sier han.

– Samtlige er gode kjøp på dagens kurser, da de jevnt over priser inn en langsiktig oljepris på rundt 60 dollar.

Oljeanalytikeren nevner Aker BP, som gir en solid kontantstrøm og en forventet produksjonsvekst på 75 prosent fra dagens nivå, når Noaka-prosjektet er i drift mot slutten av dette tiåret.

Bransjens laveste kostnadsnivå

– Lundin Energy har lavere vekst, men en langt mer robust kontantstrøm og bransjens laveste kostnadsnivå, fortsetter Evjen.

– I Equinor har du god kontantstrøm fra oljedelen, blandet med en voksende fornybarportefølje som hittil har vist seg å være svært lønnsom for selskapet.

Fellesnevneren for alle de nevnte selskapene er en god oppside fra dagens utbyttenivåer, ifølge Evjen.

– Så har du mer eksotiske navn, som DNO og BW Energy, som gir større oppside enn de tradisjonelle selskapene, men også befinner seg noe høyere på risikoskalaen, avslutter han.