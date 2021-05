UiB-professor: Innhentingen er allerede priset inn

– For tiden prises en del børser ekstremt høyt, basert på syklisk justert P/E og pris/bok. Hva er forklaringen på dette? Gir det føringer for forventet langsiktig avkastning?

– Oppgangen på for eksempel S&P 500-indeksen er drevet av lavere renter, svarer økonomiprofessor Hans K. Hvide ved Universitetet i Bergen.

– Dette ser man tydelig, når børsene stiger kraftig, til tross for at inntjeningen er klart svekket av covid-pandemien.

Hvide mener dessuten at markedet allerede har priset inn en relativt kortvarig lavkonjunktur, etterfulgt av rask normalisering.

– Følgelig er det dessverre også lite å hente for investorene, når gjenåpningen etter hvert kommer lenger enn nå, tilføyer han.

Vanskelig å se mye oppside

– Har vi en ny boble i aksjemarkedet?

– Å si at aksjemarkedet er i en boblefase nå blir å gå for langt, men det er vanskelig å se store oppsider, sier professoren.

– Det er heller at alternativet, obligasjoner og bankinnskudd, er enda verre.

Hvide presiserer at rentenivået ikke er like lavt over alt i verden, og at man teoretisk burde få noe høyere forventet børsavkastning ved å investere i høyrenteland.

– Husk imidlertid at land med høye renter også har en tendens til å svekke sin valuta, samt ha høyere politisk risiko, tilføyer han.

– I praksis innebærer dette at at det egentlig ikke er noe mer å hente, hvis man justerer for risiko.

NØKTERN: Professor Hans K. Hvide ved Universitetet i Bergen. Foto: Universitetet i Bergen

...det er vanskelig å se store oppsider Prof. Hans Hvide, Universitetet i Bergen

Anbefaler KLPs indeksfond

– Hvilke fond mener du er mest hensiktsmessige for langsiktige privatinvestorer?

– Jeg foretrekker KLP Norge og KLP Global, ettersom de har de laveste gebyrene, svarer Hvide.

– Av samme grunn fraråder jeg aktivt forvaltede fond og sektorfond.

– Burde folk allokere litt av porteføljen til råvarer, f.eks. gull, og/eller kryptovaluta?

– Hvis man har mye penger å forvalte, ville jeg ha vurdert å sette noe i krypto, sier professoren.

Han tror kryptovaluta til en viss grad kan fungere som sikring mot fall i aksje- og obligasjonsmarkedene, men advarer at digitale valutakurser er «vilt volatile».

– Mye av det samme gjelder for gull, men her svinger prisene mindre, fortsetter Hvide.

– Dessuten ville jeg ikke anbefale å sette mye penger i krypto, ettersom det fremdeles er mye usikkerhet om hva som blir den ledende kryptovalutaen, om noen, på sikt.