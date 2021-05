SEB: Den positive trenden vil fortsette

– Selskapsresultatene i første kvartal har så langt vært sterke, konstaterer investeringsdirektør Hans Kristian Hals i SEB.

– Vi tror trenden med gode makrotall og sterke selskapsresultater vil fortsette.

Hals regner med at en kombinasjon av verdensøkonomiens gjenåpning og svært store tiltakspakker fra USAs myndighetervil redusere det globale kapasitetsoverskuddet og bidra til gradvis høyre renter.

Positivt for verdiaksjer

– I et slikt miljø tenderer verdiaksjer, som dem man finner mange av i finans- og energisektorene, å gjøre det bedre enn markedet generelt, fortsetter investeringsdirektøren.

– Motvekten til energi er det store fokuset på ESG og det grønne skiftet.

Hals forteller at hans gruppe generelt er forsiktig med «grønne» selskaper med liten eller ingen inntjening.

– Etter hvert vil investorene trolig sette søkelys på aktørersom klarer å sannsynliggjøre kombinasjonen av vekst, inntjening og fri kontantstrøm, tilføyer han.

Høy prising bekymrer

Investeringsdirektøren synes også at dagens høye børsprising er en smule bekymringsverdig.

Blant annet ligger S&P 500-indeksens syklisk justerte P/E (CAPE) nå på nesten 38, knappe 18 prosent under rekorden fra bobleåret 1999.

– Når det er sagt, tror vi de neste kvartalenes høye inntjeningsvekst vil veie tyngst, og at aksjeåret 2021 totalt sett blir bra, beroliger han.

– Dessuten er det med dagens lave renter vanskelig å finne gode alternativer til aksjemarkedet, og så lenge rentenivået forblir lavt, vil kapital mest sannsynlig fortsette å finne veien dit.

FORETREKKER VERDIAKSJER: Investeringsdirektør Hans Kristian Hals i SEB. Foto: Eivind Yggeseth

Renteøkning en risiko

Følgelig er også en uventet rask renteoppgang det som i størst grad kan svekke den videre børsutviklingen, ifølge Hals.

– Et slikt scenario ville øke faren for at pengene ville begynne å gå motsatt vei, utdyper han.

– Det lave rentenivået gjør også at vi holder oss unna statsobligasjoner, mens kredittpåslaget for selskapsobligasjoner for tiden virker lavt.

Resultatet er at SEB på overordnet nivå anbefaler en lavere eksponering mot obligasjoner, enten er er utstedt av selskaper eller myndigheter, enn det en «nøytral» allokering skulle tilsi.